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Formula 1 / Son dakika

Aitken, Williams’ın yedek sürücüsü oldu

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Aitken, Williams’ın yedek sürücüsü oldu
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Şub 2020 11:17

Formula 2 sürücüsü Jack Aitken, Williams’ın resmi yedek sürücüsü oldu ve bu sene bir antrenman seansında piste çıkacak.

Renault’daki yedek ve test sürücülüğünden ayrıldığını açıklamasından sadece bir gün sonra Aitken, benzer bir pozisyonda Williams’a katıldığını açıkladı.

Anlaşmanın bir parçası olarak İngiliz sürücü, Williams ile tüm yarışlara gidip mühendislerle çalışacak, bir antrenman seansında piste çıkacak ve tam zamanlı bir simülatör programı yürütecek.

Bu fırsat hakkında konuşan Aitken, “2020 sezonunda yedek sürücü olarak ROKiT Williams Racing’e katılmak büyük bir onur. Williams, güçlü bir tarihi olan uzun ömürlü bir takım ve gelişimlerine test çalışmalarımla doğrudan katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Takım patronu Claire Williams ise, “Jack, şimdiye kadar başardıkları ile beraber önünde büyük bir kariyere sahip olan genç bir sürücü ve sporda zirveye ulaşmak için doğru yeterliliklere sahip olduğuna inanıyoruz.”

“Jack, FIA Formula 2 ve GP3’te yeteneğini kanıtladı ve takımın resmi yedek sürücüsü olarak neler başarabileceğini sabırsızlıkla bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Aitken, 2015’te Formula Renault Eurocup’ta şampiyon olduktan sonra 2016’da Renault akademisine katıldı. 2016’da Arden takımıyla mücadele ettiği GP3’te beşinci olan genç sürücü, 2017’de ART ile ikinci oldu.

2018’de ART ile F2’ye adım atan Aitken sezonu 11. sırada tamamlarken, takım arkadaşı George Russell şampiyon oldu.

Geçtiğimiz sene Campos Racing’e geçiş yapan İngiliz sürücü, üç galibiyet ve dört podyum aldığı sezonu beşinci sırada tamamladı.

Williams, takım içerisinde birçok genç sürücüye sahip. Dan Ticktum ve Jamie Chadwick gelişim sürücüleri olarak takımda yer alırken, Roy Nissany resmi test sürücüsü konumunda.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jack Aitken
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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