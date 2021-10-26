Aitken, Williams ile Abu Dhabi antrenmanlarına katılacak

Jack Aitken 2020'nin başından bu yana Williams sürücü programının bir parçası ve aynı zamanda takımın yedek sürücülüğünü yapıyor.

Bu rol sayesinde Aitken, geçen yılın sonunda George Russell'ın Mercedes'e geçmesinin ardından Sakhir GP'de ilk Formula 1 yarışına katılma şansı bulmuştu. Aitken o hafta sonunda genel anlamda iyi bir performans sergiledi. Yarışta bir spin atan Aitken, ön kanadını kırdı ve buna rağmen yarışı 16. sırada bitirdi.

Sonrasında Aitken, Abu Dhabi genç sürücü testine katıldı ve o zamandan beri Williams F1 aracının direksiyonuna geçmedi. Bu durum mevcut sezonun sonuna doğru tekrar değişecek.

Williams, salı günü yaptığı açıklama ile Aitken'in Abu Dhabi'deki ilk antrenman seansına katılacağını doğruladı.

Aitken böylelikle kariyerinde ikinci kez cuma günü piste çıkacak. İngiliz sürücü ilk kez 2020 Steiermark GP'de piste çıkmıştı.

Aitken, 2021 için kalıcı bir F1 koltuğu elde edemedi ve üç sezonun ardından Formula 2'ye veda etti. Bu yıl Emil Frey Racing'in Lamborghini Huracan GT3 Evo'suyla GT World Challenge Europe'a geçti.

Aitken, Spa 24 Saat yarışında Raidillon'da ciddi bir kaza geçirdi ve köprücük kemiği ile bir omurgasını kırdı.