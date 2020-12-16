Aitken ve Nissany, Williams ile son test gününden mutlu ayrıldılar

Jack Aitken, bu yıl Sakhir GP'de Williams ile ilk Formula 1 yarışına çıkmış ancak Lewis Hamilton iyileşince ve George Russell kendi koltuğuna dönünce, Aitken Abu Dhabi'yi yedek pilot olarak geçirmişti.

Ancak İngiliz pilot, salı günü yapılan sezon sonu testiyle yeniden Williams aracına döndü.

Testin ardından konuşan genç sürücü, "Gerçekten güzel bir gündü ve çok eğlendim, ama keşke daha fazla lastiğe sahip olsaydık."

"Güzel bir programa sahiptik, bolca tur attım ve büyük sorunlar yaşamadık, ki bu her zaman için iyi bir şeydir. Bahreyn'de vaktimiz olmadığı için inceleyemediğimiz ve burada daha ayrıntılı olarak incelediğimiz birkaç şey vardı."

"Bazı prosedürleri denemek ve detaylıca değerlendirmek güzeldi. Açıkçası yılı sonlandırmak adına güzel bir yoldu. Bu fırsat için Williams'a tekrar teşekkürler."

Jack Aitken, Williams FW43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Roy Nissany, Williams FW43 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Roy Nissany ise 15 sürücü arasında 14. sırada yer aldı ve testin ardından mutlu olduğunu söyledi.

"Araca geri dönmek her zaman için güzeldir ve bugün harikaydı. İlk antrenman seansındaki sürüşlerin aksine bugün çok daha fazla mesafe tamamladık. Bolca ders çıkardık ve aracı daha iyi anladık. Bu açıdan harika bir deneyimle dopdolu bir gün oldu."

"Aynı zamanda gelişim ve birkaç mekanik değişikliği anlama açısından da önemli bir mücadeleydi. Genel olarak performansımdan memnunum ve takımın da öyle olduğunu düşünüyorum."

"Yılı sonlandırmak için harika bir yoldu. Tüm sonuçlara bakacağım, verileri derinlemesine inceleyeceğim ve kışın hepsini analiz edeceğim."