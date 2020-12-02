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Formula 1 / Son dakika

Aitken, Sakhir GP'de yarışacağı numarayı açıkladı

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Aitken, Sakhir GP'de yarışacağı numarayı açıkladı
Ekleyen:
, Editör

Williams'la kariyerinin ilk Formula 1 yarışına çıkmaya hazırlanan Jack Aitken, yarışacağı numarayı seçti.

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Alman ekip, Williams'tan George Russell'la yarışabilmek için izin istedi.

Uzun görüşmelerin ardından Williams bu teklifi kabul etti ve Russell bu hafta sonu Mercedes koltuğunda olacak.

İngiliz pilottan boşalan koltuğa, yine bir başka İngiliz pilot Jack Aitken geçecek.

Williams'ın yedek pilotu olan Aitken, daha önce hiç F1 yarışına çıkmadı ve hafta sonları F1 garajında olsa da, F1 aracını çok az bir süre kullandı.

Aitken bugün kısa bir açıklama yaparak #89 ile yarışacağını doğruladı. 

Genç sürücü, bu numaranın kariyerine başladığı numara olduğunu  ve bu yüzden böyle bir seçim yaptığını belirtti.

Bu hafta sonu Romain Grosjean'ın yerini alacak Pietro Fittipaldi de #51 ile yarışacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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