Aitken, Renault'daki görevinden ayrıldı

Jack aitken, Formula Renault 2.0 Alps ve Eurocup Formula Renault 2.0'ı kazandığı 2015'ten bu yana Renault'nun genç sürücü akademisinde yer alıyordu.

2016'da Arden'le GP3'te yarışıp beşinci oldu, ertesi yıl ise ART Grand Prix'ye katıldı ve sezonu ikinci bitirdi.

2018'de ART ile Formula 2'ye geçerken, takım arkadaşı George Russell'ın ilk yılında şampiyon olduğu seriyi 11. bitirdi.

Geçen sezon Campos Racing'in Formula 2 takımına katıldı ve üç galibiyet ile dört podyum aldığı sezonu beşinci sırada noktaladı.

Son iki yıldır Renault F1 takımının hem test hem de gelişim pilotluğunu yapıyordu ancak artık Renault'nun bir parçası olmayacak.

Airken, pazartesi günü yayınladığı mesajda, "Renault ve akademiye, oldukça heyecan verici olan bir sonraki adımı atmama yardım ettikleri için çok teşekkür ederim. Renault F1 Team ve sürücülerine de gelecek için başarılar diliyorum."

"Henüz önümüzdeki sezon için ne yapacağımı açıklayabileceğim bir pozisyonda değilim ama çok yakında duyuracağımız son haberleri, sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz." dedi.

Renault'dan Aitken hakkında bir açıklama gelmedi ve Motorsport.com da konu hakkında yorum yapmak istemedi.

Padoktaki söylentilere göre Aitken, bu yıl da Campos'la F2'de yarışacak fakat henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.