Aitken: "Leclerc kendine karşı vahşi bir dürüstlüğe sahip"

Fransa GP'sinde lider giderken ciddi bir hata yapan ve spin atmasının ardından bariyerlere gömülerek yarışa veda eden Leclerc, şampiyonadaki rakibi Max Verstappen'in tam 63 puan gerisine düştü.

Her ne kadar bu farkta strateji hataları ve dayanıklılık sorunları nedeniyle Ferrari'nin ciddi bir payı olsa da, Leclerc'in pilotaj hatalarının da önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Monakolu pilotun ilk hatası, Imola'da spin atarak yarışı altıncı bitirmesiydi.

BBC'nin Chequered Flag podcast'ine konuşan yayıncı Jack Nicholls ve konuğu Williams yedek sürücüsü Jack Aitken, son olup bitenler hakkında konuştular.

Nicholls, "Evet, bu hatanın şampiyonluk savaşına büyük etkisi oldu."

"Bu kazayı Vettel'in birkaç yıl önce Hockenheim'daki kazası ile aynı kefeye koyabiliriz. Vettel'in kazası yağmurlu havada gerçekleşmişti ancak kuru havada lider giderken yarış dışı kalmak çok nadir bir olay."

"En son hangi pilotun lider giderken kaza sonucu yarış dışı kaldığını tartışıyorduk, ilk olarak Vettel örneği aklımıza geldi ancak ıslak zemindeydi."

"Düşünmeye devam edersek Hakkinen'in 1999'da Imola'da yarış dışı kalmasına kadar ulaşabilir. Dediğimiz gibi, oldukça nadir." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, crashes out at Le Beausset

Nicholls ile aynı düşünen Aitken, "Imola'da bariyer biraz daha yakında olsaydı Leclerc orada da yarışa veda edecekti."

"Fransa'daki hatayı Leclerc'ten ilk kez görmüyoruz. Bu tür hatalar, Charles için biraz sık tekrarlanıyor gibi. Her zaman aracın yapabileceklerinin sınırında gibi görünüyor ve bu onu kötü etkiliyor."

"Geçmişte Leclerc'in kendine çok sert davrandığını gördük, yine de olup biteni bir dolaba kapatıp sonraki yarışlara odaklanabiliyor."

“Ancak kendine karşı vahşi bir dürüstlüğe sahip. Sanırım hepimiz onun durumunda hayal kırıklığına uğrayacağız, ki o da 'evet, bu hataları yaparak şampiyonluğu kazanmayı hak etmiyorum' diyor."

"Bir sürücünün böyle konuştuğunu duymak şok edici ama aynı zamanda bir bakıma doğru. Onun sert eleştirmenleri olsaydık, aynı şeyi söylerdik. Yavaş yavaş bu şampiyonluğu kazanma şanslarını çöpe atıyorlar, bu yüzden günün sonunda o haklı.

"Bu hataların onu gerçekten etkileyip etkilemediğini zaman gösterecek. Etkileneceğini sanmıyorum ve daha önce olduğu kadar güçlü bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum.” dedi.

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images