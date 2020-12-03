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Formula 1 / Son dakika

Aitken: "Kendimi kanıtlamak istiyorum"

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Aitken: "Kendimi kanıtlamak istiyorum"
Ekleyen:
, Editör

Jack Aitken, Williams ile F1'de yarışma fırsatını en iyi şekilde kullanmak istediğini söyledi.

Williams'ın yedek pilotu Jack Aitken, George Russell'ın Mercedes'e katılmasının ardından Sakhir GP'de İngiliz ekiple ilk F1 yarışına çıkacak.

Aitken daha önce hiç Formula 1'de yarışmasa bile hem Renault hem de Williams ile bazı testler gerçekleştirdi.

Ancak Aitken, zorlu F2 sezonunun ardından Williams koltuğuna geçerek altın değerinde bir fırsat yakalamış olacak. Bu performans, belki de kariyeri için bir dönüm noktası olabilir.

Aitken bugün katıldığı basın toplantısında şöyle dedi: "Ruh halim çok iyi. Bundan önceki 48 saatte gerçekten çok yoğundu, ama şimdi tüm kararlar verildi ve artık hazırlıklara odaklandım."

"Ben sabırsız bir insanım, bu yüzden ilk olarak takıma işlerin nasıl gideceğini sordum, Salı öğleden sonraydı ve bana mevcut durumu analiz ettiklerini söylediler. Bu yüzden sadece beklememi tavsiye ettiler. Bunu yaptım, Çarşamba sabahı onay geldi ve yarım saat sonra da George Russell'ın yerini alacağım resmen açıklandı."

"Avusturya'da cuma günü piste çıktığım için zaten koltuk ayarım hazır. Sadece her şeyi kontrol etmem, bazı noktaları tekrar hatırlamam gerekiyordu ve şimdiye kadar hazırlık süreci oldukça sorunsuz gidiyor."

"Bu, kendimi kanıtlamak için uzun zamandır beklediğim  harika bir fırsat. Formula 1'deki ilk yarışım için hazır olduğumu hissediyorum ve her zamanki yaklaşımımı uygulayacağım: geleceği düşünmeyeceğim ve bu hafta sonu karşımda olan zorluklara odaklanacağım."

"İyi bir iş yapmak için ihtiyacım olan her şeye sahibim ve şimdi önemli olan bu. "

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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