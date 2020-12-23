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Formula 1 / Son dakika

Aitken: "Henüz gelecek yıl ne yapacağım belli değil"

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Aitken: "Henüz gelecek yıl ne yapacağım belli değil"
Ekleyen:
, Editör

Williams'ın genç pilotu Jack Aitken, henüz 2020 sonrasında ne yapacağıyla ilgili bir bilgisi olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

25 yaşındaki Jack Aitken, 2017 yılında GP3'ü ikinci sırada tamamlamasından bu yana Formula 2'de mücadele ediyor ve ilk yılında bir galibiyet alıp sezonu 11. sırada tamamlarken, 2019 yılında üç galibiyet almış ve beşinci olmuştu.

2020 sezonu ise F2'deki en kötü yılıydı. Sadece iki podyum aldığı yılda 48 puan toplayan Aitken, yılı 14. sırada noktaladı.

İngiliz sürücü, bu yıl Williams'ın yedek pilotluğunu yaptı ve Sakhir GP'de kariyerinin ilk yarışına çıktı.

2021 için pek çok seçeneğe sahip olduğunu söyleyen Aitken, henüz ne yapacağına karar vermediğini belirtti.

Aitken, Crash.net'e "Henüz duyurmaya hazır bir şeyimiz yok."

“Pek çok seçeneğe bakıyoruz. Açıkçası öğrenmem gerekenleri öğrenmek adına F2'de yeterince zaman geçirdim."

"Bu yıl ön plana çıkamamak ve iyi sonuçlar alamamak üzüntü verici ama performansımın çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Formula 2'ye dönmem gerekirse, şampiyonluk için savaşma şansım olacaksa bunu yapmak istiyorum."

"Tüm seçeneklere bakıyoruz ve umarım önümüzdeki ay içinde durumu çözeriz." dedi.

Aitken bu yıl ilk kez Avusturya'daki Steiermark GP'de Williams ile piste çıkma fırsatı yakalamıştı.

2020'deki paha biçilmez deneyiminin ardından Aitken, başka bir seride yarışsa bile Williams'taki rolünün devam etmesini umuyor.

"Williams ile harika bir yıl geçirdim ve tabii ki görüşüyoruz. Ama yine de henüz bir şey açıklayacak konumda değiliz."

“Gerçekten iyi bir yıl olduğunu düşünürdüm, Bahreyn kesinlikle önemli bir noktaydı, ancak  takımla F1'deki ilk antrenman seansımı yapmak da oldukça özel bir şeydi. Genel olarak birlikte iyi bir yıl geçirdik, bu yüzden minnettarım. "

Normalde Renault'nun genç sürücü programının bir parçası Aitken, 2020'nin başında Grove merkezli ekibe geçmek için Enstone'dan ayrıldı.

Aitken, "Ayrılmak için doğru zamanın geldiğini ve Williams'ta Renault'da olmayan fırsatlar olduğunu hissettim."

“Yedek sürücü olmanın ve F1 antrenmanlarına katılmanın, yapmak istediğim şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum."

"Williams beni araca geçirerek inancını gösterdi ve buraya geldiğimden beri beni desteklemekten başka bir şey yapmadılar. Harika bir deneyim oldu ve şimdi yılın başındaki kadar mutluyum." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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