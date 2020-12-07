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Formula 1 / Son dakika

Aitken: "F1'deki ilk hafta sonumdan çok şey öğrendim"

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Aitken: "F1'deki ilk hafta sonumdan çok şey öğrendim"
Ekleyen:
, Editör

Williams'tan Jack Aitken, İngiliz ekiple çıktığı ilk Formula 1 yarışında çok şey öğrendiğini ve hafta sonunun gidişatından memnun olduğunu belirtti.

Jack Aitken, George Russell'ın Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçmesinin ardından kendisini Williams F1 koltuğunda bulmuştu.

Aitken daha önce Renault ve Williams'ın F1 araçlarını sürse de, bu araçlarla ilgili çok az deneyimi vardı.

Yine de iyi bir sıralama turları geçirmeyi başardı ve Pazar günkü yarışta da iyi bir iş çıkardı. Sadece son virajın çıkışında bir hata yaparak bariyerlere çarptı, ancak pite gelerek yarışa devam edebildi. Sonuç olarak yarışı -ilk yarışına çıkan- Pietro Fittipaldi'nin önünde bitirdi ve ilk yarışında finiş görmüş oldu.

Yarışın ardından konuşan İngiliz pilot şöyle dedi: "Yarış benim için oldukça karmaşıktı ve hatam yüzünden biraz üzgünüm. O ana kadar gayet iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum."

"İyi bir tempo yakalamaya ve önümdeki sürücülere yakın kalmaya çalıştım. Yumuşak lastik harika çalıştı. Bu hafta sonu ödüllendirici bir deneyim beraber çok şey öğrendim."

"Kısa süre içerisinde tek turdaki performansımı artırdım, ancak yarış temposu da iyiydi. Önümüzdeki hafta sonu yarışabilirsem, daha iyi bir iş yapmaya çalışacağım."

Öte yandan Nicholas Latifi yağ sızıntısıyla nedeniyle  yarışa erken veda eti.

"Araçta bir yağ sızıntısı olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden bana hemen durmam gerektiği söylendi. O noktada 13. sırada yer aldığımız ve iyi bir yarış çıkardığımız için, bu durumdan ötürü hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Oldukça rahattık, önümüzde uzun bir yarış vardı ve neler olacağını asla bilemezsiniz. Tabii ki sinir bozucu, ancak dayanıklılık bu yıl oldukça güçlüydü ve bu sezon neredeyse hiç sorun yaşamadık. Kimseyi suçlayamam; bu sadece üzüntü verici. Ama motor sporlarında böyle şeyler olabiliyor."

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Editör Kemal Şengül

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