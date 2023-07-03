Kayıt Ol
Önceki / Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"
Formula 1 Haberler

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Jack Aitken, Fernando Alonso'nun takım arkadaşı Lance Stroll'ü 'iyi göstermek' için şov yaptığını düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Arrows ve HRT gibi takımların eski Formula 1 pilotu olan ve McLaren'de uzun süre test pilotluğu yapan De La Rosa, artık Aston Martin takımının marka elçisi ve danışmanı olarak çalışıyor.

Vatandaşı Alonso ise Aston Martin ile 2023 kariyerinde dokuz yarışta altı podyumla muazzam bir yükseliş yaşadı. Bu, İspanyol pilotun 2018 sonunda F1'den ayrıldığı zamanki performansından çok farklı.

Alonso'nun Aston Martin'e gelişinin ilk birkaç ayında, İspanyol pilotun takıma aslında takım sahibi Lawrence Stroll'un oğlu Lance Stroll'un yanında yarışacak 'iki numaralı' pilot olarak geldiğine dair söylentiler vardı. Alonso'nun yarışlarda genel olarak Stroll'e atak yapmayı tercih etmemesi de bu söylentileri arttırdı. 

DAZN tarafından bu konuda gerçeklik payı olup olmadığı sorulan De La Rosa, bu iddiaya güldü.

İlginizi Çekebilir:

GrandPX'in aktardığına göre De La Rosa, DAZN yorumcusu Antonio Lobato'ya "Antonio, bu çok saçma." 

"Üzgünüm, bu çok saçma. Bundan daha önce de bahsettiniz ve bu gerçekten saçma."

"Ortada iyi bir takım çalışması var ve hepsi bu."

Sprint yarışının sonunda Stroll ve Alonso arasındaki mücadele Williams'ın eski yedek pilotu Jack Aitken'in dikkatini çekti ve Aitken, Alonso'nun Stroll'ü iyi göstermeye çalıştığını söyledi.

BBC Chequered Flag podcast'inde konuşan Aitken, Alonso'nun Avusturya GP Sprint'inde Stroll'e atak yapmasının şov amaçlı olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Aitken, "Alonso uzun vadeli bir oyun oynuyor ve kimseyi üzmek istemiyor." 

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sonunda, bana göre bazı sahte atak girişimlerinde bulundu. Stroll'ün arkasına geçti ve onu geçmek istiyor gibi yapıp geri çekildi. Stroll'ü gerçekten geçmek istiyor gibi görünmüyordu."

"Sadece şunu göstermek istedi: 'Evet bakın, takım arkadaşımla mücadele ediyorum ama o beni yendi!" dedi.

F1 gazetecisi Andrew Benson da Aitken'ın değerlendirmesine katılarak şunları söyledi: "Katılıyorum. Eğer Fernando Alonso gerçekten birini geçmek istiyorsa, böyle bir şey yapmaz."

"Aston Martin'de her şey yolunda giderken işleri bozmak istemiyor. 10 kez atak yapsa 9'unda Stroll'ü geçeceğinin farkında ama bunun için kavga etmeye değer mi? Bence bunu yapmayacak kadar akıllı."

paylaşım
yorumlar

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Pist limitleriyle sorun yaşayan pilotlar daha yavaş gitmeliler"

Norris: "Pist limitleriyle sorun yaşayan pilotlar daha yavaş gitmeliler"

Formula 1
Avusturya GP

Norris: "Pist limitleriyle sorun yaşayan pilotlar daha yavaş gitmeliler" Norris: "Pist limitleriyle sorun yaşayan pilotlar daha yavaş gitmeliler"

Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

Formula 1
Avusturya GP

Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım" Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

Ferrari: "Sezonun en iyi yarışını geçirdik"

Ferrari: "Sezonun en iyi yarışını geçirdik"

Formula 1
Avusturya GP

Ferrari: "Sezonun en iyi yarışını geçirdik" Ferrari: "Sezonun en iyi yarışını geçirdik"

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik" Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Alonso, sprint yarışının son üç turunda "atak moduna" geçebilmiş

Alonso, sprint yarışının son üç turunda "atak moduna" geçebilmiş

Formula 1
Avusturya GP

Alonso, sprint yarışının son üç turunda "atak moduna" geçebilmiş Alonso, sprint yarışının son üç turunda "atak moduna" geçebilmiş

Alonso: "Hedefimiz podyum"

Alonso: "Hedefimiz podyum"

Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Hedefimiz podyum" Alonso: "Hedefimiz podyum"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Krack: "Olmamız gereken yerin uzağında değiliz"

Krack: "Olmamız gereken yerin uzağında değiliz"

Formula 1
Avusturya GP

Krack: "Olmamız gereken yerin uzağında değiliz" Krack: "Olmamız gereken yerin uzağında değiliz"

Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor"

Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor"

Formula 1
Avusturya GP

Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor" Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor"

Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız

Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız

Formula 1

Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız

Son Haberler

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz" Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

F1 Formula 1

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor" Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok" Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

F1 Formula 1
Avusturya GP

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol