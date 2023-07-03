Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Arrows ve HRT gibi takımların eski Formula 1 pilotu olan ve McLaren'de uzun süre test pilotluğu yapan De La Rosa, artık Aston Martin takımının marka elçisi ve danışmanı olarak çalışıyor.

Vatandaşı Alonso ise Aston Martin ile 2023 kariyerinde dokuz yarışta altı podyumla muazzam bir yükseliş yaşadı. Bu, İspanyol pilotun 2018 sonunda F1'den ayrıldığı zamanki performansından çok farklı.

Alonso'nun Aston Martin'e gelişinin ilk birkaç ayında, İspanyol pilotun takıma aslında takım sahibi Lawrence Stroll'un oğlu Lance Stroll'un yanında yarışacak 'iki numaralı' pilot olarak geldiğine dair söylentiler vardı. Alonso'nun yarışlarda genel olarak Stroll'e atak yapmayı tercih etmemesi de bu söylentileri arttırdı.

DAZN tarafından bu konuda gerçeklik payı olup olmadığı sorulan De La Rosa, bu iddiaya güldü.

GrandPX'in aktardığına göre De La Rosa, DAZN yorumcusu Antonio Lobato'ya "Antonio, bu çok saçma."

"Üzgünüm, bu çok saçma. Bundan daha önce de bahsettiniz ve bu gerçekten saçma."

"Ortada iyi bir takım çalışması var ve hepsi bu."

Sprint yarışının sonunda Stroll ve Alonso arasındaki mücadele Williams'ın eski yedek pilotu Jack Aitken'in dikkatini çekti ve Aitken, Alonso'nun Stroll'ü iyi göstermeye çalıştığını söyledi.

BBC Chequered Flag podcast'inde konuşan Aitken, Alonso'nun Avusturya GP Sprint'inde Stroll'e atak yapmasının şov amaçlı olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Aitken, "Alonso uzun vadeli bir oyun oynuyor ve kimseyi üzmek istemiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sonunda, bana göre bazı sahte atak girişimlerinde bulundu. Stroll'ün arkasına geçti ve onu geçmek istiyor gibi yapıp geri çekildi. Stroll'ü gerçekten geçmek istiyor gibi görünmüyordu."

"Sadece şunu göstermek istedi: 'Evet bakın, takım arkadaşımla mücadele ediyorum ama o beni yendi!" dedi.

F1 gazetecisi Andrew Benson da Aitken'ın değerlendirmesine katılarak şunları söyledi: "Katılıyorum. Eğer Fernando Alonso gerçekten birini geçmek istiyorsa, böyle bir şey yapmaz."

"Aston Martin'de her şey yolunda giderken işleri bozmak istemiyor. 10 kez atak yapsa 9'unda Stroll'ü geçeceğinin farkında ama bunun için kavga etmeye değer mi? Bence bunu yapmayacak kadar akıllı."