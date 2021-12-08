Aitken, Abu Dhabi'deki ilk seansta Russell'ın yerini alacak

Jack Aitken 2020'nin başından beri Williams sürücü programının bir parçası ve aynı zamanda o günden bu yana takımın yedek sürücülüğünü yapıyor.

Bu rol sayesinde Aitken, geçen yılın sonunda George Russell'ın Mercedes'e geçmesinin ardından Sakhir GP'de ilk Formula 1 yarışına katılma şansı bulmuştu.

Ayrıca Aitken sezon sonundaki Abu Dhabi çaylak testinde de yine Williams'la piste çıkarken, o günden bu yana F1 aracı kullanmadı.

Bununla birlikte bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP öncesi Aitken'in, Yas Marina'da piste çıkacağı duyuruldu.

Aitken, ilk antrenman seansında George Russell'ın aracını sürecek.

Açıklamada şöyle denildi: "Williams'ın direksiyonuna geçtiğim her an gerçekten çok özel bir deneyim ve tekrar piste çıkacağım için çok mutluyum."

"Takım bu yıl birkaç kez iyi sonuçlar aldı ve tüm yıl boyunca simülatörde vakit geçirip, FW43B'nin ilerlemesini takip ettim, bu yüzden piste çıktığımda araçtan ne beklemem gerektiğini çok iyi biliyorum."

"Yas Marina'da oldukça uzun bir tur var, pist o kadar zor değil ama kendine has özellikleri var. Üçüncü sektörde çok fazla zaman kaybetmek mümkün."

"Direksiyona geri dönmeyi ve yeniden işe başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Jack Aitken, Williams Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images