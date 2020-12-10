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Formula 1 / Son dakika

Aitken, Abu Dabi GP'de yarışıp yarışmayacağından hâlâ emin değil

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Aitken, Abu Dabi GP'de yarışıp yarışmayacağından hâlâ emin değil
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jack Aitken, bu hafta sonu Abu Dabi'de yapılacak yarışta Williams Formula 1 takımı için yarışıp yarışmayacağını bilmediğini söyledi.

Britanyalı sürücü, Lewis Hamilton'ın COVID-19 olmasının ardından İngiliz pilotun yerine geçen George Russell'dan boşalan Williams koltuğuna geçmişti.

Sakhir GP'deki ilk F1 yarışında finiş gören İngiliz sürücünün bu hafta sonu yarışıp yarışmayacağı, Hamilton'ın COVID-19 testinin sonucuna bağlı olacak.

Perşembe günkü basın toplantısına Williams pilotu olarak katılan Aitken, henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Aitken, "Henüz bilmiyoruz. Bence bu, tamamen Mercedes'e ve Lewis'in iyileşip iyileşmeyeceğine bağlı olacak. Her iki durumda da onay bekliyorum."

"Açıkçası araca geri dönmeyi çok isterim çünkü bazı büyük adımlar attığımı ve bu hafta sonu daha da güçlü olacağımı düşünüyorum. Ama tam olarak neler olacağını görmek için beklemem gerekiyor." dedi.

Aitken, güvenlik aracına sebep olan hatasına kadar oldukça iyi bir hafta sonu geçirmişti.

Ancak Aitken, eğer bu hafta sonu yarışırsa çok daha iyi olacağından emin.

"Sanırım şimdi araçta biraz daha hızlıyım ve her şeyi bir kez yaptığıma göre, kendimden ve araçtan biraz daha fazla performans çıkarmaya odaklanmak daha kolay olacak."

"Bence hâlâ biraz deneyim kazanmak ve güven yakalamakla ilgili olacak. Ama bir hafta önce olduğumuz yerden çok daha iyi bir konumdayız. Yani, eğer araçtaysam, iyi bir iş yapabileceğimizden oldukça eminim ve takım olarak puan kazanmak için zorluyoruz."

"Bu, bizim için en güçlü pist değil. Fakat bu, bizim biraz şansımız olmayacağı anlamına gelmiyor."

Belirsizliğin tuhaf olup olmadığı sorulduğunda Aitken, "Çok da tuhaf değil. Her şey için heyecanlanıp, yarış için hazırlandıktan sonra aracı kullanamazsam biraz hayal kırıklığına uğrayacağım, ama aynı şekilde hazırlanmamak için hiçbir nedenim yok. Sonuçta bu görev için olabildiğince hazırlıklı olmalıyım." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jack Aitken
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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