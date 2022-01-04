AGPC: "Albert Park, F1'e uzun bir süre ev sahipliği yapacak"

Geçtiğimiz günlerde New South Wales'in, Formula 1 Avustralya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak istediğine dair iddialar ortaya çıktı

Bunun olma olasılığı yok denecek kadar az görünüyordu ve etkinliği organize eden Australian Grand Prix Corporation, F1'in öngörülebilir bir süre boyunca Victoria'da kalacağını düşünüyor.

AGPC başkanı Westacott, Australian Grand Prix Corporation, Formula 1'in sahibi Liberty Media ve eyalet hükümetinin aynı fikirde olduğunu söyledi.

Formula 1, 7-10 Nisan'da şampiyonanın üçüncü yarışı için Avustralya'ya döndüğünde, Albert Park Grand Prix Pistinde birkaç değişiklik yer alacak. Birkaç viraj yenilendi ve geçişi artırmak adına pit yolu genişletildi.

Speedcafe.com'a konuşan Westacott, "Bizim yaptığımız gibi 20 milyon dolarlık bir pist yenilemesi yaptığınızda, bunu sadece şu an anlaşmada yer alan 4 yıl için yapmazsınız."

"Geleceğe dair her zaman bir planımız var ve Formula 1 ile MotoGP dünyasında geleceği gerçekten düşünmek gerekiyor. Şu anda olumlu düşüncelerimizden ve insanlarla her zaman yaptığımız görüşmelerden fazlası yok."

"İnsanlar, 'Ne zaman sözleşmeyi tartışmaya başlayacaksınız?' diye soruyor. Bir öncekini imzaladığınız an yeni sözleşme görüşmelerine başlarsınız çünkü tesislerinizi, pistinizi ve tabii ki eğlenceyi ve koyduğunuz programı sürekli olarak geliştirmeniz gerekiyor."

"Zandvoort, Meksika ve büyük olasılıkla Miami'nin yapacaklarına bakılırsa, grubun en önünde olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Avustralya GP kargoları Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bahsedilen Hollanda ve Meksika Grand Prix'leri, özellikle Max Verstappen ve Sergio Perez sayesinde taraftarlarla dolmuştu.

Zandvoort ve Autodromo Hermanos Rodriguez pistleri, Formula 1 takvimine döndükten sonra önemli güncellemeler ve pist değişiklikleri geçirdi.

Albert Park Grand Prix Pisti, 1996 yılında takvime katılmasından bu yana önemli ölçüde değiştirilmedi veya yenilenmedi.

Westacott'a göre, değişiklikler modern standartları korumak için yapıldı.

Westacott, "Bunun amacı yarışı daha heyecanlı hale getirmek."

"Formula 1'in şehre gelip, altyapı açısından Melbourne'ü çok sevecekleri söylendi ama onlar her zaman gelip, daha fazla geçiş yapabilmeleri için bir şeyler yapılması gerektiğini söylediler."

"Pistin zemini 25 yıldır yenilenmedi."

"Aynı asfalt zemini koymaktansa, göl, spor sahaları, spor ve su sporları merkezi gibi altyapılara ve bazı futbol stadyumlarına sahip olduğumuz için oluşan kısıtlamalar dahilinde bazı değişiklikler yapmaya karar verdik."

"Yani, eğimde ve asfalt karışımında küçük değişiklikler yaptık, bazı virajları genişlettik, bir şikanı çıkardık ve ayrıca pit yolunu genişlettik."

"Bu nedenle bazı kısımlar, daha fazla lastik stratejisi sunması, daha agresif asfalt karışımıyla daha fazla lastik aşınması elde edilmesi ve daha fazla geçiş yapılması için tasarlandı." dedi.

Westacott, değişikliklerinin işe yarayıp yaramadığının, araçlar 1. antrenman için piste çıktıklarında kanıtlanacağını söyledi.