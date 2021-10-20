Ağırlık, Aston Martin'in yeşil F1 renk düzeninde önemli bir faktör

Silverstone merkezli takım, daha koyu renk seçiminin bekledikleri kadar iyi çıkmamasının ardından, 2022 için yeşil ağırlıklı renk düzeninde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Her ne kadar takım, aracın yeşilinin gerçek hayatta ne kadar iyi durduğu konusunda mutlu olmuş olsa da televizyon kameralarında aynı etki görülmedi.

Özellikle kameraların ışığı alma şekli göz önüne alındığında koyu renkli Aston Martin'i, belirli açılardan, siyah Mercedes'ten ayırt edebilmek çok zor bir hâl alıyordu.

Bu senenin başında konu hakkında açıklamalarda bulunan takım patronu Otmar Szafnauer, araçta kullanılan yeşilin yeniden gözden geçirilebileceğini söyledi.

Szafnauer, "Bence güneşin altından ve gerçek gözle baktığınızda inanılmaz bir renk."

"Ancak bana göre televizyonda biraz daha dikkat çekmesi için çaba göstermeliyiz, dışarıdan baktığınızda yeşilin kaybolmadığından emin olmalıyız."

"Bunu yapıp yapamayacağımızı bilmiyorum ancak yapmaya çalıştığımız şeylerden biri bu, aracın televizyonda diğer koyu renkli araçlardan daha farklı görünmesini sağlamak." demişti.

Bu hafta ise Aston Martin'in Silverstone fabrikasında, takımın 2022 renk düzeni ve yeşil seçimi hakkında tartışmalar başladı. An itibariyle kademeli yöneticiler, en iyi seçeneğin ne olduğunu gözden geçiriyorlar.

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, is interviewed Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ancak Szafnauer, takımın yeşil renk düzeninden uzaklaşması ihtimalini oldukça dikkatli şekilde gözden geçirmesi gerektiğini ve bu kararın sadece görünüş olarak değil, araca eklenen ağırlık açısından da gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'un, renk düzeni konusundaki son durumun ne olduğu sorusunu yanıtlayan Szafnauer, 2022 için takımın yaşadığı en büyük sıkıntının aracın minimum ağırlık limitine yaklaşmış olmaları olduğunu söyledi.

Amerika GP'si öncesinde basına konuşan Szafnauer, "Bu duruma şu anda bakabildik."

"Kıdemli takım yöneticileri ile bir görüşme yaptık ve gelecek senenin renk düzeni hakkında, aracın ne kadarını boyayacağımız, hangi renge boyayacağımız hakkında görüşmelere başladık."

"Ancak ağırlık da büyük bir faktör. Olabildiğince fazla ağırlık azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle şu anda bu süreç içerisindeyiz." dedi.

Aston Martin, 2022 için aracını minimum ağırlık sınırına yaklaştırma konusunda sorun yaşayan tek takım değil.

Yeni kurallar, artan kaza testi talepleri, büyüyen lastik genişliği ve frenler, araçların ağırlıklarının artmasına neden oldu - ve takımlar, bütçe sınırı dönemi göz önüne alındığında, pahalı ağırlık koruma materyalleri kullanmak zorunda kalıyorlar.

Bu hafta F1'in 2022 kurallarına getirilen güncellemede, gelecek seneki minimum ağırlık sınırı 792 kg'ye yükseltilmiş olsa da takımlar, bu hedefi yakalamalarının bile oldukça zor olduğunu düşünüyorlar.