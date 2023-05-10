Agag: "En iyisi olduğunu düşünen pilotlar, Formula E'de de şampiyon olmalı"

Formula E geçtiğimiz hafta sonu Monako'daydı ve böylelikle bu yılki 16 yarıştan 9'u tamamlanmış oldu.

İkonik cadde pistinde gerçekleştirilen yarışta Nick Cassidy zafere ulaşırken, yarış boyunca oldukça iyi geçişler vardı.

Bu, bazı tartışmaları beraberinde getirdi çünkü Monako'da gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarında neredeyse hiç geçiş olmuyor.

Ayrıca şu anda lider Cassidy ile beşinci sıradaki Jean Eric Vergne arasında 34 puan var. Bu da pek çok sürücünün şampiyon olma ihtimali olduğunu gösteriyor.

Elektrikli serinin kurucusu Alejandro Agag, Formula E'nin dünya çapınca çok önemli bir popülariteye ulaştığını düşünüyor.

Agag'a göre motor sporlarının en seçkinleri arasına girmek isteyen her sürücü sadece Formula 1'de değil Formula E'de de başarılı olmalı.

İngiliz radyo istasyonu talkSPORT'un yayınında konuşan Agag, "Bence Formula E'yi öyle bir seviyeye getirmeyi başardık ki, bir sürücü dünyanın en iyisi olduğunu iddia ediyorsa hem Formula 1'de hem de Formula E'de şampiyon olmalı."

"Sebastian Vettel'i Formula E'ye gelmesi için ikna etmeye çalıştım fakat kendisi çok meşgul! Yeni bir iş için teklif aldığını duydum."

"Çevresel konularla çok ilgili ve bizim değerlerimizi pek çok açıdan paylaşıyor. Fakat ona yanlış zamanda gittik." dedi.

Halihazırda Formula E'de Stoffel Vandoorne, Jean-Eric Vergne, Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein, Sebastien Buemi ve Andre Lotterer gibi pek çok eski F1 pilotu yer alıyor.