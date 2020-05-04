Agag: “F1 ve FE sezonlarının devam etme şansı %50”

Formula E’nin 2019/20 sezonu geçtiğimiz Kasım ayında başlamış ve üç ayak gerçekleştirmişti. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle FE sezonu yarıda kaldı, Formula 1 ise bu sezon hiç yarış yapamadı.

F1 patronu Chase Carey, sezonun Temmuz ayında Avusturya’da seyircisiz şekilde başlamasını umuyor. Sonrasında da yarışların seyircisiz şekilde devam etmesi planlanıyor.

Reuters’a konuşan Agag, “Biz de aynı şeyi deneyeceğiz. Bazı yarışları seyircisiz şekilde yapmaya çalışacağız.”

“Bunu yapma şansımızın %50 olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Formula E’nin sezonu tamamlaması için sadece yedi ayağı kalırken, henüz hiç yarış yapamayan Formula 1 kısaltılmış bir takvim planlıyor.

Agag, FE sezonuna devam etmek için serinin geleneksel olarak yarışlar düzenlediği şehir merkezleri yerine normal yarış pistlerine gitmesi gerekebileceğini düşünüyor.

Agag, “Kapalı bir pistte iki, üç yarış daha yapmaya çalışacağız. Bunların Ağustos ayında mümkün olabileceğini düşünüyorum.”

“Bu yarışların %90 ihtimalle Avrupa’da olacağını düşünüyorum. Avrupa dışında da bir seçeneğimiz var, ancak buna daha sonra karar vereceğiz.”

“Sınırlar açık olacak mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Eğer bir yere gidersek, karantina süreci uygulanacak mı henüz bilmiyoruz.”

“Bu yüzden, Formula 1’in yaptığını yapmaya çalışacağız. Ancak bunun yapılabilir olup olmadığından emin değilim.” şeklinde konuştu.

Alakalı video