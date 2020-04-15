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Formula 1 / Son dakika

Agag: "F1, bütçe sınırını düşürmek için büyük bir fırsata sahip"

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Agag: "F1, bütçe sınırını düşürmek için büyük bir fırsata sahip"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: James Allen
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Nis 2020 06:48

Formula E patronu Alejandro Agag, Formula 1'in patronlarının koronavirüs krizi sonrası yeni bir model denemek ve bütçe sınırını 75 milyon dolara düşürmek için ciddi bir fırsata sahip olduğunu düşünüyor.

Bu hafta F1, FIA ve takımlar arasında bütçe sınırını 150 milyon doların altına indirmek için ciddi görüşmeler gerçekleştirilecek ve bunun öncesinde konuşan Agag, daha dramatik eylemlerin gerekli odluğunu dile getirdi.

Agag, sporun daha büyük değişiklikler yapma konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olduğunu söylerken, iş modelini yeniden yapılandırabileceklerini düşünüyor.

Motorsport.com ile yapılan özel bir röportajda Agag, “Bence bu, genel anlamda motor sporları için bir fırsat olabilir. Özellikle Formula 1 için tüm modeli yeniden yapılandırma konusunda büyük bir fırsat olabilir."

“Belki de tüm takımların aynı miktarda gelir elde etmesi sağlanabilir. Ayrıca 125 milyon dolar veya benzeri bütçe sınırlarını duyuyorum. Ama neden 75 milyon dolarlık bir bütçe sınırı olmasın ve sporu herkes için gerçekten kârlı hale getirmeyelim?"

“Concorde Anlaşmasının henüz imzalanmamış olması iyi bir şey olabilir. Çünkü bu anlaşma, F1 için bir çeşit külfet olan özgün şeyleri barındırıyor, bundan ötürü bazı takımlar çok fazla ve bazı takımlar çok az kazanıyor. Concorde Anlaşması'ndaki dengesizlik çok büyük. Belki de bu, tüm sistemi tamamen değiştirme fırsatı veriyor. dedi.

FIA başkanı Jean Todt, geçen hafta Motorsport.com'a verdiği demeçte üst düzey takımların 300 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu ve bunun çok yüksek olduğunu söylemişti.

"Her felakette ve her krizde, çok fazla eksi şey vardır ama biraz da artı şey vardır. Yani artı şeyler arasında, gelecek için işleri daha iyi hale getirme fırsatımız var. Temelde Formula 1'e bakarsak, benim için makul olmayan ve ele almamız gereken bir konu olan, bazı yüksek maliyet seviyelerine ulaşmış durumdayız."

Agag, F1'in ele alması gereken kilit konulardan birisinin, en büyük takımlarla daha küçük takımlar arasındaki gelir farkı olduğunu düşünüyor. Bu fark, en eski takımlara geçmişteki başarılarından ötürü verilen ekstra ödemelerden kaynaklanıyor.

Todt'un, koronavirüs krizine yanıt olarak tüm motor sporlarının temelin değiştirme ve yeni bir anlaşma için zorlama hakkı olduğunu da düşünüyor.

“Aynı yarışta mücadele eden takımların tamamen farklı miktarlarda para almasının normal olduğunu düşünmüyorum. Örneğin futbola bakarsak, Premier Lig ile karşılaştırıldığında kazanan takım ile en alttaki takım arasındaki fark, F1'deki en iyi takım ile alttaki takım arasındaki farka kıyasla çok farklı.  Yani bu yeni bir anlaşma için büyük bir fırsat."

“Ve insanlar koronavirüsten sonra dünyanın farklı olacağını fark etmezlerse büyük bir hataya düşerler. Fırsat orada duruyor ve insanların bunu alması gerekiyor. Biz bunun bir parçası değiliz, bir sonraki küçük anlaşmamızı yapacağız."

Agag, F1 tartışmasına dahil olmadığını, ancak bunun değişmek için iyi bir fırsat olacağını savunuyor.

"F1'de değilim ya da orada çalışmıyorum. F1 çok yetenekli insanlar tarafından yönetiliyor ve eminim ki tüm bunları düşünüyorlardır."

"Ama F1'in ticari ilkelerinde büyük bir düzeltme yapmak için bundan faydalanırdım. Bu yüzden çok ilginç bir fırsat olabilir.”

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Seri Formula 1 , Formula E
Editör Jonathan Noble

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