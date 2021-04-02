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Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor

Ekleyen:
, Editör

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, şu anda Afrika'da bir yarış için görüşme halinde olduklarını, ayrıca Çin ve Amerika'daki varlıklarını da artırmak istediklerini belirtti.

Afrika ile görüşen F1, Çin ve Amerika'daki varlığını artırmak istiyor

Formula 1'in son yıllarda, Güney Afrika'daki Kyalami pistinde bir yarış düzenleyebilmek için görüşmelerde bulunduğu biliniyor.

Ayrıca F1, Çin'de bir cadde yarışı yapmak istiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde ikinci ve hatta üçüncü bir yarış düzenlemeyi hedefliyor.

Bu çalışmalar hakkında konuşan Domenicali, "Bir 'Dünya Şampiyonası'na sahip olmanın bizim için çok önemli olduğu düşüncesindeyim. Şu anda Afrika ile bazı görüşmeler yapmaya devam ediyoruz, fakat bu görüşmelerin nereye varacağını henüz söyleyemem."

"Çin ve Amerika Birleşik Devletleri de bizim için çok önemli pazarlar. Çin'de sadece Şanghay'da bir yarışımız var ve bu ülkede şampiyonayı daha da tanıtmamız lazım, çünkü burası büyük bir potansiyeli olan çok büyük bir pazar."

"Geçen yıl Çin'de yarış düzenleyememiş olmak üzücü e bu yıl da mevcut durum nedeniyle oraya gidemiyoruz."

"Amerika Birleşik Devletleri de büyük potansiyele sahip olan başka bir bölge. Umarım yakında orada da gelişim kaydedebiliriz." dedi.

Domenicali, bu yılki takvimde işlerinin çok zor olduğunu da ekliyor.

"Şu anki durum geçen yıldan bile zor. Ülkelerin her birindeki durum farklı ve çok bulanık. Yerel hükümetler son anda kural değiştirebiliyor ve buna karşı hazır olmanız gerekiyor."

"Haliyle durum şu anda daha zor. Ancak tüm tavsiyelere uyup, farklı ülkelerin kurallarına saygı duyarsak, mevcut şartlarda bile harika bir gösteri sunabiliriz."

Domenicali, kısa vadede seyircili yarışlar beklemiyor.

"Durumu gerçekçi şekilde değerlendirmeliyiz. Çoğu şeyin aşılama hızıyla ilgili olmasından ötürü tribünleri doldurmak için henüz çok erken olduğuna inanıyorum. Umarım belli sayıda seyirciyi tribünlere çağırıp, onlara güvenli şekilde ev sahipliği yapabiliriz. Bunu Bahreyn'de yapmaya başladık. Diğer ülkeler de doğru yönde ilerliyor, ancak normalleşmek için henüz çok erken."

"Sezonun ilk yarısında taraftarların yeniden tribünlere dönmesini ve ardından sayılarının giderek artmasını ümit ediyorum."

Bahreyn GP, aşılanan ve  COVID-19 geçirmiş kişilere açılmıştı.

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Editör Kemal Şengül

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