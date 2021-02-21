Afrika, F1'e dönüş için 2023'ü hedefliyor

Kyalami aslında potansiyel olarak 2022 yılında Formla 1'e geri dönmek istiyordu ancak herhangi bir altyapı sorunu olmamasına rağmen, pandemi şartları nedeniyle bu plandan vazgeçmek zorunda kalmış gibi görünüyorlar.

Güney Afrika'daki son yarış 1993 yılında Kyalami'de düzenlendi ve Mart ayı ortasında yapılan yarışı Williams sürücüsü Alain Prost kazandı.

Yarış daha sonra finansal nedenlerden ötürü gerçekleşmedi ve şimdilerde 1979 Dünya Şampiyonu Jody'nin oğlu Warren Scheckter'in CEO'luğunu yaptığı SAGP isimli bir şirketle takvime dönmeyi planlıyorlar.

RaceFans'e konuşan Scheckter, "Hedefimiz aslında hâlâ 2022. Ancak pandeminin etkileri nedeniyle bu durum değişebilir ve bundan ötürü 2023'ü daha olası bir tarih olarak görüyoruz."

"Beni asıl ilgilendiren şey, Kyalami'nin gerçekten hazır ve Formula 1 standartlarına yakın bir piste sahip olması. Eğer Afrika'da bir GP olacaksa bu kesinlikle Kyalami'de olmalı. En mantıklı yer burası." dedi.

Scheckter, Lewis Hamilton'ın F1'in Afrika'ya dönüşüne destek vermesinden de memnun.

"Lewis gibi yüksek seviyeli ve etkili bir kişinin Afrika GP'ye destek verdiğini belirtmesi harika bir şey."

"Elbette böyle bir yarış için buradaki en muhtemel yer, F1'de büyük bir tarihe sahip olan Güney Afrika."