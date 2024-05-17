Aero şefi ile yollarını ayıran Mercedes, Ferrari'den iki personel daha alıyor

Motorsport.com Mercedes'in aerodinamik departmanında iç değişikliklere başladığını ve Vino'nun takımda geçirdiği altı yılın ardından ayrıldığını öğrendi.

Vino, Şubat 2018'den şu anki görevine geçtiği Ekim 2022'ye kadar baş aerodinamikçi olarak görev yapmıştı.

Aero personelindeki değişiklik, Ferrari'den iki kilit personelin beklenenden daha erken gelmesinin öncesinde gerçekleşti. Mercedes, Scuderia'nın eski baş tasarımcısı Simone Resta ile anlaşmıştı ancak onun gelecek yıla kadar takıma katılması beklenmiyordu.

Ancak artık, Stratejik Geliştirme Direktörü olarak katılan Resta ve Performans Yazılım Uygulamaları Başkanı olarak katılan Enrico Sampo'nun Ekim ayında işe başlayabilecekleri anlaşılıyor.

Bu durum, Mercedes'ten transfer ettiği Loic Serra ve Jerome D'Ambrosio'yu aynı tarihten itibaren kullanmasına izin verilen Ferrari ile yapılan karşılıklı anlaşmanın bir parçası.

Mercedes ve Ferrari arasındaki personel hareketliliği son haftalarda ilgi odağı olurken, Brackley takımının teknik direktörü James Allison bu hareketliliğin olağan dışı bir şey olduğunu kabul etti.

Allison, "Ben bunun daha çok bir F1 takımının normal gelgitleri olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde takımlar büyük. Ve herhangi bir yılda bir sürü insanı gönderiyor ve eşdeğer sayıda insanı alıyorsunuz. Bu neredeyse her takım için geçerli olacak." dedi.

Allison, bu kadar kısa bir süre içinde bazı kilit oyuncuların kaybedilmesiyle ilgili herhangi bir endişe olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben motivasyon konusunda yorum yapmamın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum."

"Açıkçası, bir takımın deneyimli ve iyi insanlardan oluşan kritik bir kitleye sahip olması gerekir. Deneyimli ve iyi insanların aramızdan ayrılmasını istemeyiz."

"Ancak biz de benzer oranda tecrübeli ve iyi insan topluyoruz. Sanırım bizim işimiz, herkesin başka bir yerde olmaktansa bizimle olmayı tercih edeceği şekilde hareket ettiğimizden emin olmak."