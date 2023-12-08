Stella, McLaren'ın yükselişi hakkında "Teknik yeniden yapılanma esas etken oldu"

Stella, geçen kış Andreas Seidl'in yerine göreve geldi, Seidl ise Audi'nin Sauber ile 2026 yılında gerçekleşecek olan ortaklığını yönetmek üzere McLaren'den ayrılmıştı.

Stella'nın erken dönemde aldığı en büyük kararlardan bazıları, teknik departmanları yeniden yapılandırmak ve sorumlulukları göğüsleyen üç ana hat oluşturmasıydı.

Bu üç ana hat için rakip takımlardan transferler yapıldı. Üç teknik direktörden ikisi hâlâ ücretli izinde bulunuyor.

Stella, yeni yapılanmanın takımdaki teknik yetenekleri güçlendirdiğine inanıyor ve "sorumluluklar konusunun netlik kazandığını" düşünüyor.

Peter Prodromou tarafından yönetilen ve yeniden düzenlenmiş aero departmanı, McLaren'in 2023 sezonunda Aston Martin'i geçerek takımlar şampiyonasında dördüncülüğe yükselmesini sağladı.

Motorsport.com/Autosport tarafından kendisine sorulan, 'McLaren'ın ilerlemesinin ne kadarı bu olmadan mümkün olabilirdi?' sorusuna Stella, "Teknik yeniden yapılanma esas etken oldu."

"Yeniden yapılanma süreci, henüz göreve başlamamış olan kişileri de içeriyor."

"Üç teknik direktörden oluşan yeni teknik yapılandırmadan bahsedecek olursak, bunlardan ikisi henüz başlamadı. Peter Prodromou aero departmanından, David Sanchez performans ve konseptlerden, Rob Marshall ise mühendislik ve tasarımdan sorumlu."

"Bu yeniden yapılanma, etkili bir şekilde sorumluluklar konusunda netlik sağladı - kısa vadede esas istediğimiz şey olan - aerodinamik departmanı yeniden yapılandırmamıza olanak tanıdı."

"Peter Prodromou'nun liderlik ettiği, Giuseppe Pesce'yi desteklediği aerodinamik departman, aracın tasarımında yeni bir dil belirlenmesinde kesinlikle etkili oldu." dedi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Red Bull'dan transfer olan Marshall ve Ferrari'den transfer olan David Sanchez, ücretli izinlerinin bitmesinin ardından ocak ayında takıma katılacaklar. McLaren'ın kadrosunu güçlendirmek amacıyla yaptığı onlarca teknik transferin bir parçası olan bu isimler ekibe yakın zamanda katılacaklar.

Ancak Stella, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin yılın ikinci yarısında elde ettikleri dokuz podyumun ve çaylak Piastri'nin Katar'daki sprint galibiyetinin, Woking'de halihazırda görev yapan kişilerin eseri olduğunu söylüyor.

Benzer şekilde, yaz aylarında faaliyete geçen yeni rüzgar tüneli, şu ana kadar sadece 2024 araç projesinde kullanıldı.

Stella, "Bu, McLaren'de zaten mevcut olan yeteneği kullanma olanağını sağladı. Çünkü geometrileri fiziksel olarak tasarlayan kişiler aynı kişiler."

"Ancak onların yeteneklerini serbest bırakmak için net bir yönlendirme yapmak, açık hedefler koymak ve aynı zamanda onları güçlendirmenin ve coşkunun, insanlarla iletişimimizin temeli olmasını sağlamak çok önemliydi. Geleceğe nasıl ilerleyeceğimizi anlamaya çalıştığımız yöntem de budur." dedi.