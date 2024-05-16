Adrian Newey'nin talipleri artıyor
Formula 1'de Adrian Newey'in bir sonraki kariyer hamlesi büyük merak yaratırken, bir haber kaynağına göre başka bir takım daha onun transferi için mücadeleye katıldı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull'dan gelecek yılın başlarında ayrılacak olan Adrian Newey'i transfer etmek için yarışa yeni bir takım daha katıldı.
Son dünya şampiyonu Red Bull, Miami Grand Prix'sinden önce Newey'in F1 takımındaki aktif rolünü azaltacağını duyurmuştu.
Ferrari ve Aston Martin'den teklifler aldığına dair söylentiler ile birlikte Newey'in kariyerindeki bir sonraki hamle için birçok spekülasyon ortaya çıktı.
Auto Motor und Sport'un haberine göre, Mercedes de temkinli bir şekilde Newey'e yaklaşıyor. Gümüş Oklar, 2022'de getirilen mevcut teknik regülasyonlar altında mücadele etmeye devam ederken sezona zorlu bir başlangıç yaptı.
Newey, önümüzdeki yıl Red Bull'dan ayrıldıktan hemen sonra yeni bir takıma katılabileceği için 2026 aracının yapımı konusunda önemli bir rol oynayabilir.
2026 F1 sezonu, farklı bir regülasyon değişikliği ile başlayacak. Kural değişikliği zamanlarındaki başarılı inovasyonlarıyla bilinen Newey ise bir takımın rekabetçi konumu için çok önemli olabilir.
Adrian Newey, CTO, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Ayrıca haber, Ferrari'nin gelecek yıl Newey ile sözleşme imzalamak için favori konumda olduğunu belirtiyor.
Newey geçtiğimiz yıl, Red Bull'dan ayrılma söylentileri ortaya çıkmadan çok önce, kariyeri boyunca Ferrari ve Lewis Hamilton ile çalışmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtmişti.
Ferrari ve Newey'in arasındaki görüşmelerin ileri seviyede olduğu belirtiliyor ancak F1'e devam edip etmeyeceğini değerlendirmek için zamanı olduğunu düşünen Newey nihai kararını henüz vermiş değil.
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