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Formula 1

Adrian Newey'nin talipleri artıyor

Formula 1'de Adrian Newey'in bir sonraki kariyer hamlesi büyük merak yaratırken, bir haber kaynağına göre başka bir takım daha onun transferi için mücadeleye katıldı.

Burhan Güneydaş
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'dan gelecek yılın başlarında ayrılacak olan Adrian Newey'i transfer etmek için yarışa yeni bir takım daha katıldı.

Son dünya şampiyonu Red Bull, Miami Grand Prix'sinden önce Newey'in F1 takımındaki aktif rolünü azaltacağını duyurmuştu.

Ferrari ve Aston Martin'den teklifler aldığına dair söylentiler ile birlikte Newey'in kariyerindeki bir sonraki hamle için birçok spekülasyon ortaya çıktı.

Auto Motor und Sport'un haberine göre, Mercedes de temkinli bir şekilde Newey'e yaklaşıyor. Gümüş Oklar, 2022'de getirilen mevcut teknik regülasyonlar altında mücadele etmeye devam ederken sezona zorlu bir başlangıç yaptı.

Newey, önümüzdeki yıl Red Bull'dan ayrıldıktan hemen sonra yeni bir takıma katılabileceği için 2026 aracının yapımı konusunda önemli bir rol oynayabilir.

2026 F1 sezonu, farklı bir regülasyon değişikliği ile başlayacak. Kural değişikliği zamanlarındaki başarılı inovasyonlarıyla bilinen Newey ise bir takımın rekabetçi konumu için çok önemli olabilir.

Adrian Newey, CTO, Red Bull Racing

Adrian Newey, CTO, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Ayrıca haber, Ferrari'nin gelecek yıl Newey ile sözleşme imzalamak için favori konumda olduğunu belirtiyor.

Newey geçtiğimiz yıl, Red Bull'dan ayrılma söylentileri ortaya çıkmadan çok önce, kariyeri boyunca Ferrari ve Lewis Hamilton ile çalışmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtmişti.

Ferrari ve Newey'in arasındaki görüşmelerin ileri seviyede olduğu belirtiliyor ancak F1'e devam edip etmeyeceğini değerlendirmek için zamanı olduğunu düşünen Newey nihai kararını henüz vermiş değil.

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