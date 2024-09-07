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Formula 1 İtalya GP

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

2025'te Aston Martin'e katılması beklenen Adrian Newey'nin, bonuslar ve ek ödemelerle birlikte yılda 30 milyon sterlinlik bir anlaşmaya imza attığı iddia ediliyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Formula 1'in efsanevi tasarımcısı Adrian Newey'nin 2025 yılında Aston Martin'e katılması bekleniyor.

BBC Sport'un iddiasına göre, Newey'nin beş yıllık uzun vadeli bir anlaşma imzaladığı ve bu anlaşmanın bonuslar ve ek ödemelerle yılda 30 milyon sterline kadar çıkabileceği iddia edildi.

Aston Martin’in sahibi Lawrence Stroll, son yıllarda takımı dünya şampiyonluğuna taşıma amacıyla yaptığı büyük yatırımlara bir yenisini daha eklemek üzere.

İddialara göre 65 yaşındaki Newey, Mart 2025'te yeni takımında çalışmaya başlayacak.

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