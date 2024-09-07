Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Formula 1'in efsanevi tasarımcısı Adrian Newey'nin 2025 yılında Aston Martin'e katılması bekleniyor.



BBC Sport'un iddiasına göre, Newey'nin beş yıllık uzun vadeli bir anlaşma imzaladığı ve bu anlaşmanın bonuslar ve ek ödemelerle yılda 30 milyon sterline kadar çıkabileceği iddia edildi.

Aston Martin’in sahibi Lawrence Stroll, son yıllarda takımı dünya şampiyonluğuna taşıma amacıyla yaptığı büyük yatırımlara bir yenisini daha eklemek üzere.



İddialara göre 65 yaşındaki Newey, Mart 2025'te yeni takımında çalışmaya başlayacak.