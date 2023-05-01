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Adrian Newey, Red Bull'un kontrat yenileme teklifini kabul etti!

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Adrian Newey, Red Bull'un sözleşme uzatma teklifini kabul ederek, geleceğini Avusturyalı ekibe adadı.

Kemal Şengül
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Adrian Newey, Red Bull'un kontrat yenileme teklifini kabul etti!

Formula 1'de yer alan en büyük tasarımcılardan birisi olarak kabul gören Adrian Newey'nin Red Bull ile olan kontratı bu yılın sonunda bitiyordu ve son zamanlarda rakip takımlar tarafından büyük ilgi gördüğü yönünde spekülasyonlar vardı.

Fakat kaynaklar, Red Bull'un yeni RB19 ile 2023 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmasının ardından Newey ile görüştüğünü ve tarafların kısa süre içerisinde yeni kontratın şartlarında anlaştığını öğrendi.

Detayların hızlıca çözülmesinin ardından da taraflar, yeni kontrat konusunda anlaştılar.

Adrian Newey, yeni anlaşma kapsamında teknik şef görevine devam edecek. Bu süreçte Red Bull F1 takımının, Advanced Technology'nin ve yeni güç ünitesi departmanının gelişimini denetleyecek.

Yeni sözleşme ile ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ya da sözleşmenin ne kadar süreyi kapsayacağıyla ilgili ayrıntılar belli olmasa da, Red Bull patronu Christian Horner 2006 yılında takıma katılan Newey'nin resmi olarak takımda kalacak olmasını memnuniyetle karşıladı.

Horner Autosport'a verdiği demeçte, "Adrian neredeyse en başından beri takımın temel bir parçası oldu."

"Pek çok alanla ilgileniyor ve sahip olduğu bu deneyimden, bu büyük bilgi birikiminden faydalanmak harika. Ayrıca gençlerle çalışma şekli de bizim için çok iyi."

"Her zaman olduğu gibi motive olmuş durumda. Güç ünitesi ve Red Bull Advanced Technology'de olup bitine büyük ilgi duyuyor. Yani Milton Keynes'teki kampüsün üç ayağını da hakim." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Horner, Newey'nin F1 teknik direktörü Pierre Wache ve güç ünitesi şefi Ben Hodgkinson gibi üst düzey isimlerle işbirliği içinde çalıştığını, bu yapının da hem kendisine hem de takıma yardım ettiğini belirtti.

"Bence Pierre şasi tarafında harika bir iş çıkarıyor. Güç ünitesinde Ben Hodgkinson harika bir iş çıkarıyor ve Advanced Technology tarafında da Rob Gray var."

"Bu sayede Adrian, uzmanlığını birçok farklı alanda kullanabiliyor."

"Her gün belirli bir konu ile uğraşmak zorunda kalmıyor ve bu özgürlüğü seviyor. Onun deneyiminin büyüklüğünü grup genelinde kullanabiliyoruz."

Horner ayrıca Newey'nin 2026'dan itibaren Red Bull'un kendi motorlarını üretme ihtimalinden dolayı heyecanlandığını söyledi.

Horner, "İnsanlar bunu pek iyi bilmiyor olabilir fakat  Adrian aynı zamanda içten yanmalı motorlar ve benzerleri konusunda da oldukça yetkin bir mühendis."

"Kendisinin bu projeyle zaten çok yakından ilgilendiğini ve uzun vadede büyük bir potansiyel gördüğünü görebilirsiniz." dedi.

Newey, F1'deki son derece başarılı kariyeri boyunca Williams, McLaren ve Red Bull ile şampiyonluklar kazanmayı başardı.

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