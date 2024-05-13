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Formula 1

Adrian Newey, Monaco Historique'de şov yaptı

Newey, Red Bull'dan ayrılacağını açıkladıktan sonra Monaco Historique hafta sonunda piste çıktı.

Burhan Güneydaş
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Newey, Miami Grand Prix öncesinde Red Bull'dan ayrılacağının duyurulmasından sonra medyanın odağı olmuş durumda.

Newey'in 2025 yılının başlarında takımdan ayrılması bekleniyor ve bir sonraki durağının neresi olacağı bilinmiyor.

Bazı spekülasyonlara göre Newey, gelecek yıl Ferrari'ye geçeceğini açıklayan Hamilton'a katılabilir.

Aston Martin ve Williams gibi bazı takımların da Newey'in peşinde olduğu bildiriliyor.

Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner, Newey'in Formula 1'de bir sonraki adımını atmadan önce ara vereceğine inanıyor.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Efsanevi tasarımcı, Monaco Historique hafta sonunda F1 araçlarından uzak duramadı ve yarışa dahil oldu.

Monaco Historique hafta sonu, motor sporları tarihinin çeşitli yarışlarından klasik otomobilleri sergiliyor. Bu yarışlar, arabaların yarıştığı dönemlere göre ayrılıyor.

Newey, Franco Meiners'in Ferrari 312B3 aracıyla La Racasse virajında spin atmasının ardından dördüncü sıraya yerleşti.

Başarılı mühendis, sıralama turlarında hayal kırıklığı yaratarak yarışa Meiners'ın arkasında sekizinci sırada başladı.

Newey'in kullandığı Lotus, motor sporlarının diğer önemli tasarımcılarından biri olarak kabul edilen ve 1952 yılında Lotus'u kuran Colin Chapman tarafından tasarlanmıştı.

Lotus 49B kendi başına bir yenilikti ve motoru şasinin önemli bir taşıyıcı elemanı olarak kullanan ilk araçlardan biriydi.

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