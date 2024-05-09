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Formula 1 Miami GP

Adrian Newey, Formula 1'e dönüş fikrine açık

Adrian Newey, 2026'da yeni regülasyonlar getirildiğinde F1'de yer alıp almayacağından "emin değil" ancak takımlara şu anda kuralları sert bir şekilde eleştirmenin "erken" olduğunu söyledi.

Burhan Güneydaş
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Formula 1, 2026 yılında sadece araçları değil, aynı zamanda motor spesifikasyonlarını da kapsayacak düzenlemeler getirecek.

Spordaki en büyük değişiklik, içten yanmalı motor ile elektrik çıkışının yarı yarıya paylaştırılması olacak ve bu da enerjinin geri kazanımına daha fazla odaklanıldığı anlamına geliyor.

MGU-K (Kinetik Motor Jeneraötör Ünitesi), mevcut hibrit bileşenlerin ürettiği elektrik gücünü neredeyse üç katına çıkaracak.

Formula 1, pil gerekliliklerine uyum sağlayan "Frankenstein" arabalar ortaya çıkacağından endişe eden Christian Horner gibi isimlerin görüşleri ile birlikte, henüz araç düzenlemelerini kesinleştirmedi.

Newey ise Red Bull takım patronu kadar olumsuz düşünmüyor. Sonuçta tasarımcılara kurallar söyleniyor ve en iyi çözümü bulmaları isteniyor.

Ancak kendisi bu çözümün parçası olacak mı, Ferrari'ye gidecek mi ya da Helmut Marko'nun Aston Martin tahminini haklı çıkaracak mı gibi hakkında çıkan spekülasyonlara şu anlık cevap vermemeyi tercih ediyor.

Newey Sky Sports'a, "2020 yılında 22 adet regülasyon açıklandığında ilk tepkim çok kısıtlayıcı olduğu yönündeydi."

"Bu her zaman üzücü bir durum. Kural kısıtlamaları ne kadar fazlaysa yaratıcılık ve diğer çözümler de o kadar körelir."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

"Ancak görüldüğü üzere çok fazla esneklik var. Sanırım 2022'de bunu görmeye başladık. Ortada birçok farklı form var. Şimdi araçlar birbirine benzemeye başlıyor ancak başlarda böyle değildi."

"2026 regülasyonlarına baktığımızda şu an biraz garip görünüyor. Ancak bu regülasyonlar kötü olacak diye damgalamak için şu an çok erken."

"Bilirsiniz, bir tasarımcı olarak her zaman öncelikle neyle karşı karşıya olduğunuza bakarsınız ve ilk anda iyi mi kötü mü olduğuna dair bir fikriniz oluşur."

"Elbette 2026 başka bir büyük mücadele olacaktır."

"Bunun bir parçası olup olmadığımdan gerçekten emin değilim. Ama bunun parçası olanlar için büyük bir meydan okuma olacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Newey'in bunun bir parçası olmaması özellikle de Red Bull için bir parçası olmaması kuşkusuz Milton Keynes takımı için büyük bir darbe olacak.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre durum böyle.

Kronen Zeitung gazetesine konuşan Helmut Marko, "Bu, Red Bull Racing için elbette büyük bir kayıp."

"Newey her zaman günlük işlerin bir parçası olmazdı, her ayrıntıyla ilgilenmezdi. Ancak tüm aracın aerodinamiği ve mekanik tutuşu hakkında karmaşık bilgilere sahip olan oydu."

"Elbette 2026'da yeni regülasyonlar olacak ve geçmişte böyle regülasyonlar geldiğinde en iyi şekilde ilk kavrayan Adrian olurdu." ifadelerini kullandı.

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