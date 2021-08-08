Newey, esnek kanat tartışmasını “iltifat” olarak görüyormuş

Mercedes, bu sezon pek çok kez Red Bull’un arka kanadının frenajda ve düzlüklerde esnediğini dile getirdi ve ardından FIA, Fransa Grand Prix’si öncesinde yeni bir bir teknik direktif yayınlayarak esnekliği ölçmek için daha sıkı kanat testleri getirdi.

Talking Bull’a verdiği demeçte Newey, “En iyi takımların sadece ana rakiplerinin ne yaptığıyla ilgilendiği kesinlikle doğru. Gridin arkalarında yer alan bir takımın ne yaptığı pek umurlarında değil.”

“Bu yüzden, esnek kanat konusuna bakarsak bu yasal boşluğu kullanan tek takım biz değildik. Örneğin, Alfa [Romeo] ve sanırım bir diğer takım daha tamamen bunun aynısını yapıyordu.”

“Ardından Mercedes, bu konuda ses çıkarmaya başladı. Fakat Alfa’nın yaptıklarından endişelenmiyorlardı, bizim bundan faydalanıp faydalanmadığımızdan endişeleniyorlardı.”

“Bir açıdan bunu bir tür iltifat olarak kabul edebilirsiniz ve daha önce Ferrari gibi takımlarla şampiyonluk mücadelesi verdik, karoser esnekliği konusundaki tüm tartışmalarda, o dönem esas olarak ön taraf hedeflenmişti."

Mercedes ve Red Bull arasındaki pist dışı mücadele 2021’in başından beri devam ediyor. Esnek kanat konusu, bu sezonun başlarında gündemi oldukça meşgul etmişti. Fakat şimdi ise yeni tartışma konusu güç ünitelerine dönüyor. Newey, bu mücadeleyi bir “savaş” olarak tanımlamanın “adil” olduğunu düşünüyor.

Newey sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğal bir şey, biz de aynı şekilde Mercedes’in ne yaptığını dikkatlice gözetliyoruz ve onların farklı bir şey yapıp yapmadığına bakıyoruz.”

“Dediğim gibi bu doğal. Savaş benzetmesini pek sevmem ama bence bunu söylemek doğru olur ve bu yüzden savaştayken, daha rekabetçi bir konuma gelebilmek için geliştirebileceğiniz her noktaya bakarsınız.”