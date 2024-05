Adrian Newey, Ayrton Senna'nın kazası hakkında ne düşünüyor?

Ayrton Senna'nın vefatının üzerinden tam 30 yıl geçti; Brezilyalı pilot, Imola'daki talihsiz kazayı yaptığında Adrian Newey tarafından tasarlanmış Williams ile yarışıyordu.

1991'den sonra herhangi bir şampiyonluk kazanamayan Senna, 1994 yılı için hem 1992 hem de 1993'te şampiyonluklar kazanan Williams'a imza attı.

Newey'nin tasarladığı FW16 ile ilk iki yarışından puan alamayan Senna, üçüncü yarışta hayatını kaybetti.

Adrian Newey o dönemi şöyle hatırlıyor: "Aktif süspansiyonla iki yıl çalıştıktan sonra Williams FW16'da sorunlar yaşadık."

"Aerodinamik anlamda bir hata vardı; pist ile taban arasındaki mesafe çok azdı. Bu durum Damon Hill'in Imola'daki yarıştan önce Nogaro'da gerçekleştirdiği testlerde ortaya çıktı."

"Pistteydim ve aracı izledim. Bu pist Imola'ya benziyor, çok fazla tümseği var. Sorunun ne olduğunu hemen anladım. Sidepodlar çok uzundu. Hava difüzöre girmiyordu çünkü sidepodun ön kenarı asfalta çok yakındı. Bu bugün kulağa saçma geliyor ama o zamanlar rüzgar tünelinde böyle bir sorunu tespit edecek araçlara sahip değildik."

Ayrton Senna sat in his Williams FW16 Renault on the grid before his tragic final race. His helmet sits above the dashboard of the car

Fotoğraf: Ercole Colombo