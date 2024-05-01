Adrian Newey, Ayrton Senna'nın kazası hakkında ne düşünüyor?

Ayrton Senna'nın vefatının üzerinden tam 30 yıl geçti; Brezilyalı pilot, Imola'daki talihsiz kazayı yaptığında Adrian Newey tarafından tasarlanmış Williams ile yarışıyordu.

1991'den sonra herhangi bir şampiyonluk kazanamayan Senna, 1994 yılı için hem 1992 hem de 1993'te şampiyonluklar kazanan Williams'a imza attı.

Newey'nin tasarladığı FW16 ile ilk iki yarışından puan alamayan Senna, üçüncü yarışta hayatını kaybetti.

Adrian Newey o dönemi şöyle hatırlıyor: "Aktif süspansiyonla iki yıl çalıştıktan sonra Williams FW16'da sorunlar yaşadık."

"Aerodinamik anlamda bir hata vardı; pist ile taban arasındaki mesafe çok azdı. Bu durum Damon Hill'in Imola'daki yarıştan önce Nogaro'da gerçekleştirdiği testlerde ortaya çıktı."

"Pistteydim ve aracı izledim. Bu pist Imola'ya benziyor, çok fazla tümseği var. Sorunun ne olduğunu hemen anladım. Sidepodlar çok uzundu. Hava difüzöre girmiyordu çünkü sidepodun ön kenarı asfalta çok yakındı. Bu bugün kulağa saçma geliyor ama o zamanlar rüzgar tünelinde böyle bir sorunu tespit edecek araçlara sahip değildik."

Ayrton Senna sat in his Williams FW16 Renault on the grid before his tragic final race. His helmet sits above the dashboard of the car Fotoğraf: Ercole Colombo

"Sidepodu kısaltmaya karar verdik ama Imola'dan önce bunu yapacak zamanımız yoktu. Aracımız ilk üç yarışın üçünde de pole pozisyonunu kazandı fakat bu tamamen Ayrton sayesindeydi. Başka hiçbir sürücü böyle bir araçla bunu başaramazdı."

"Fabrikada çok işim vardı, Adelaide'deki son yarışa katılamadım ve Imola'ya oldukça geç geldim. Padoka vardığımda, aniden havaya uçan bir araba gördüm. Rubens Barrichello'nun aracıydı."

"O Cuma günüyle ilgili hatırladığım başka bir şey daha var; Simtek araçlarından biri ön kanadını kaybetmişti. March'ta çalıştığım dönemden tanıdığım takım patronu Charlie Moody yanıma geldi ve ön kanadın burun bölümüne en iyi nasıl takılacağını sordu."

"Simtek'in kanat tasarımını bilmediğim için ona yardımcı olamadım. Bunun kendi tasarımcısı Nick Wirth'in işi olduğunu söyledim. Nerede olduğunu sorduğumda, Moody kutlama yemeği için dışarı çıktığını söyledi. Ertesi gün Roland Ratzenberger ön kanat arızası nedeniyle kaza yaptı. Roland'ın ölümü Ayrton üzerinde çok büyük bir etki yarattı."

"Üzerindeki baskı giderek artıyordu. Daha iyi bir araç alma umuduyla Williams'a gelmişti ama tek bir puan bile alamamıştı. Imola'da aracımız çok iyi değildi. Sorunlarımız vardı, kabul edilebilir taban yüksekliği bulmaya çalıştık. Ayrton, bu tür durumlarda olağan bir durum olan önden ve arkadan kaymadan şikayet etti."

"Ayrton, Adelaide'de Benetton'u pistte izledi ve Michael Schumacher'in çekiş kontrolü ile yarıştığına ikna oldu. Ona göre Schumacher'in aracı yasa dışıydı. Cumartesi sabahı onunla karavanda buluştum. Adil bir mücadelede olmadığımızı söyledi ve bana ne yapabileceğimizi sordu. Ona sorunlarımızın çözümünü bildiğimizi ve aracının yakında daha iyi olacağını söyledim."

"Sonra Imola yarışı başladı. Startta bir çarpışma yaşandı ve güvenlik aracı çıktı. Tamburello'da çok fazla sorun yaşamadık. Ancak bu virajda çok fazla tümsek var; iç tarafta dış tarafa göre daha fazla tümsek var. Damon her zaman dış taraftaki daha güvenli yolu seçti. Ayrton iç tarafın daha kısa ve dolayısıyla daha hızlı olduğunu düşündü."

Cars on the grid ahead of the start. Ayrton Senna, Williams FW16 Renault, and Michael Schumacher, Benetton B194 Ford, make up the front row Fotoğraf: Motorsport Images

"Aracımızda hidrolik direksiyon vardı. Direksiyon torku ön aks sensörleri tarafından ölçülüyordu ve konum sensörü yoktu. Hasarlı elektronik modülden elde edebildiğimiz verilerde şunu gördük: direksiyon torku aniden dramatik şekilde dalgalanmıştı."

"Bir yandan, bu veri direksiyon kolonu arızası olarak yorumlanabilirdi. Ancak Ayrton yarım saniye daha tam gaz gitmeye devam etti, sonrasında basıncı yüzde 50'ye düşürdü ve sonunda gazı tamamen kesip fren yaptı. Mantık, direksiyon arızalansaydı, hemen frene sonuna kadar basması gerektiğini söylüyor."

"Schumacher'in aracındaki kamera, aracımızın arkasının koptuğunu gösteriyor, Ayrton çabucak çizgisini düzeltiyor ve sonra pist dışına fırlıyor - benim teorim bu. Bu oval Amerikan yarışlarında olur; araç ters yöne doğru uçar."

"Neden ilk turda değil de güvenlik aracı pisti terk ettikten sonraki ikinci turda oldu? Lastik basıncı düşüktü ama teorik olarak ilk tura göre daha kolay olmalıydı. Schumacher, Ayrton'un bir önceki turda da neredeyse pist dışına çıktığını bildirdi. Muhtemelen sağ lastiklerden biri yavaşça patlıyordu ama bunu kontrol etmek imkansız. Her iki tekerlek de tamamen parçalanmıştı."

"Kazadan sonra hemen kötü bir hisse kapıldım çünkü aracın içinde hareket etmiyordu. Sanki kask sürücünün bulunduğu yere sabitlenmişti ve hafifçe kafalığa dokunuyordu."

"Sonra korkunç bir gürültü oldu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ne yazık ki Ayrton'ı çok iyi tanımıyordum. Yeni bir sürücüyle ilişki kurmak zaman alıyor."

"Uzun yıllar rakiptik, rakip takımlar için çalıştım. Aralık ayında fabrikada ilk kez karşılaştığımızda, hemen aerodinamik modeli görmek istedi. Aracın tasarımı hakkında mümkün olan her şeyi bilmek istedi."