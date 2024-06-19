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Formula 1 İspanya GP

Adrian Newey, Aston Martin fabrikasını ziyaret etti!

Aston Martin'in Adrian Newey ile sözleşme imzalama konusuna rakiplerinin önüne geçtiği iddia edildi.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Alexander Trienitz

F1'in efsanevi tasarımcısı Newey, 2025'in başlarında Red Bull'dan ayrılacak ve griddeki takımların büyük bir kısmı kendisini istiyor.

Uzun süredir Newey'in bir sonraki adresinin Ferrari olacağı konuşuluyordu fakat Aston Martin bu konuda önemli bir aşama kaydetmiş vaziyette.

The Times'ın haberine göre Newey, takımın milyarder sahibi Lawrence Stroll ile önemli görüşmeler yaptı.

Bu kapsamda Newey, Aston Martin'in Silverstone'daki fabrikasına gelerek, gizli bir "tur" gerçekleştirdi.

Newey önümüzdeki yıl yeni bir takıma katılabilecek ve bu da ona 2026 aracı üzerinde çalışmak için yeterli zamanı bırakacak.

Şimdilik Newey'nin bu özel gezisi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı fakat görüşmelerin artık son seviyeye geldiği söyleniyor.

 

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