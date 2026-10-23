Formula 1 Amerika GP
Adobe, Alpine ile ticari ortaklık anlaşması imzaladı!
Yazılım şirketi Adobe, Formula 1’e ilk ticari adımını Alpine ile attı. Ortaklık kapsamında yapay zeka odaklı hayran deneyimleri ve içerikler ön plana çıkacak.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 23 Eki 2026 11:10
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Photoshop, Premiere Pro, InDesign ve Firefly gibi ürünleriyle tanınan Amerikan teknoloji devi Adobe, Fransız Formula 1 ekibi Alpine ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Takımın "Resmi Yapay Zeka Hayran Deneyimi Ortağı" olan Adobe, 2027 F1 sezonunun başından itibaren büyük ölçekli projeler üstlenecek. Anlaşmanın detayları, ABD Grand Prix öncesinde Austin’de düzenlenen iş dünyası etkinliğinde açıklandı.
Gelişmiş yapay zekâ araçları ve büyük dil modellerini (LLM) temel alan bu iş birliği sayesinde taraftarlar, üretken yapay zekâ araçlarını kullanarak takımla etkileşime geçebilecek.
Benzer modelleri Premier League, NFL ve MLB gibi dünya çapındaki organizasyonlarda da uygulayan Adobe, Alpine ile taraftarlara pist dışı deneyimlerde yeni bir boyut sunmayı hedefliyor.
Pierre Gasly, Alpine
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
Ortaklığın önemine değinen Adobe Kurumsal Pazarlama Başkan Yardımcısı Marissa Dacay, sporun küresel bir fenomene dönüştüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Formula 1, mühendislik mükemmelliği, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kültürel bağların bir araya geldiği küresel bir spor fenomenine dönüşerek pistte olup bitenlerden çok daha fazlası haline geldi.”
“BWT Alpine Formula 1 takımıyla yaptığımız bu ortaklık, Adobe’un yapay zeka teknolojisinin dünya çapında taraftar etkileşimini artırma konusunda nasıl yeni yollar açtığını, daha kişiselleştirilmiş bağlar kurduğunu ve sporseverlere tutkularını paylaşmaları için farklı imkanlar sunduğunu sergiliyor."
Anlaşma kapsamında Alpine, yapay zeka destekli Adobe CX Enterprise ve Adobe Experience platformlarını kullanarak taraftar davranışlarını anlık olarak analiz edecek ve kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri yürütecek.
Franco Colapinto, Alpine
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Alpine Küresel Pazarlama Direktörü Guy Martin, takımın heyecan verici yeni bir döneme girdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Yaratıcılık ve kişiselleştirme; hedeflerimizi, kimliğimizi, dünya çapındaki izleyicilerimiz ve taraftarlarımızla olan bağımızı ifade etme biçimimizin merkezinde yer alacak.”
“Adobe bu yolculukta bizim için inanılmaz bir ortak. Vizyonumuzu yeni ve beklenmedik yollarla hayata geçirmemiz için bize gerekli araçları sağlıyorlar.”
“Birlikte, yarış pistinin çok ötesine uzanan deneyimler yaratma fırsatına sahibiz."
Alpine takımı, Adobe ile ortaklığını duyurmak için resmi açıklamaların yanı sıra sosyal medya üzerinden eğlenceli bir video da paylaştı:
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- Motorsport.com Ekibi
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