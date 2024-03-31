Adidas, Mercedes'te Puma ve Tommy Hilfiger'ın yerini almaya hazırlanıyor
Mercedes, halihazırda takımın giyim partneri olan Puma ve Tommy Hilfiger'ın yerine Adidas ile anlaşmaya hazırlanıyor.
George Russell, Mercedes F1 W15
Mark Horsburgh
Daily Mail'in özel haberine göre Mercedes, önümüzdeki sezon Formula 1 takımının resmi giyim ve ürün partneri olması için Adidas ile anlaştı.
Görünüşe bakılırsa bu anlaşma milyonlarca dolar değerinde olacak.
Daily Mail'in edindiği bilgiye göre Adidas, Mercedes'in mevcut yarış kıyafeti tedarikçisi Puma ve giyim partneri Tommy Hilfiger'ın yerini alarak büyük bir ticari destek sağlayacak.
Mercedes'in bu yılki önceliği Ferrari'ye giden Hamilton'ın yeri için iyi bir isimle anlaşmak gibi görünüyor. Fakat Adidas gibi büyük bir global partnerle anlaşma imzalamak, yedi kez dünya şampiyonu İngiliz pilot olmadan bile ticari açıdan cazip bir takım olduklarını gösteriyor.
Yeni anlaşmanın Mercedes için Hilfiger ve Puma ile yapılan yıllık 6 milyon sterlinlik mevcut sözleşmelerin toplamından daha değerli olduğu ve şirkete on milyonlarca sterlin kazandıracağı iddia edildi.
Yeni anlaşma, bu ayın başlarında 70 yıl sonra Almanya milli futbol takımının sponsorluk haklarını kaybederek büyük bir gerileme yaşayan Adidas için önemli olacak.
Şimdilik Mercedes ve Adidas'tan konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images
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