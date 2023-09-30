Adidas, AlphaTauri iddialarını yalanlamadı
Adidas, AlphaTaurri takımıyla Formula 1'e girecekleri iddiası hakkında net bir yorum yapmaktan kaçındı.
AlphaTauri takımı, 2024 sezonunda yeni bir isimle ve yeni sponsorla mücadele edecek fakat bunların hangileri olacağı belli değil.
Kesin olan şey, AlphaTauri'nin artık bu ismi kullanmayacak olması. Söylentiler Hugo Boss'un kesin olarak takımın isim sponsoru olacağı yönünde.
Fakat sadece Hugo Boss'un değil, başka markaların da AlphaTauri'ye ilgi gösterdiği ve takımın adında birkaç farklı markanın yer alabileceği konuşuluyor.
Bunlar arasında Orlen var fakat son dönemde ilginç şekilde Adidas'ın adı da ortaya atılmaya başlandı.
Bu, Peter Bayer'in yeni adın çok daha görkemli olacağını açıklamasının ardından ortaya atıldı.
DPA, konu hakkında Adidas'la iletişime geçti ve olası F1'e giriş iddialarını sordu.
Marka sözcüsü, "Prensip olarak bu tür spekülasyonlara dahil olmuyoruz." açıklamasını yapmakla yetindi.
Genellikle markalar ortada bir görüşme yoksa, bu tür iddiaları kesin bir dille yalanlıyorlar. Bu açıklama sonrası Adidas'ın F1'e gireceği iddiaları sona ereceğine iyice artmış oldu.
Söylentilere göre Adidas'ın F1'e girmeyi düşünmesinin ardındaki isim CEO Bjorn Gulden. Gulden daha önce Puma markasının CEO'suydu ve markanın F1'de yer almasında önemli bir rol oynamıştı.
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