Prime'a abone ol
Önceki / Verstappen: "Şampiyonluğu nerede kazanacağım umurumda değil" Sonraki / Alpine F1 sürücüleri, kokpit boyu konusunda ikiye bölündü
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Adidas, AlphaTauri iddialarını yalanlamadı

Adidas, AlphaTaurri takımıyla Formula 1'e girecekleri iddiası hakkında net bir yorum yapmaktan kaçındı.

Ekleyen:
Liam Lawson, AlphaTauri AT04

AlphaTauri takımı, 2024 sezonunda yeni bir isimle ve yeni sponsorla mücadele edecek fakat bunların hangileri olacağı belli değil.

Kesin olan şey, AlphaTauri'nin artık bu ismi kullanmayacak olması. Söylentiler Hugo Boss'un kesin olarak takımın isim sponsoru olacağı yönünde.

Fakat sadece Hugo Boss'un değil, başka markaların da AlphaTauri'ye ilgi gösterdiği ve takımın adında birkaç farklı markanın yer alabileceği konuşuluyor.

Bunlar arasında Orlen var fakat son dönemde ilginç şekilde Adidas'ın adı da ortaya atılmaya başlandı.

Bu, Peter Bayer'in yeni adın çok daha görkemli olacağını açıklamasının ardından ortaya atıldı.

DPA, konu hakkında Adidas'la iletişime geçti ve olası F1'e giriş iddialarını sordu.

Marka sözcüsü, "Prensip olarak bu tür spekülasyonlara dahil olmuyoruz." açıklamasını yapmakla yetindi.

Genellikle markalar ortada bir görüşme yoksa, bu tür iddiaları kesin bir dille yalanlıyorlar. Bu açıklama sonrası Adidas'ın F1'e gireceği iddiaları sona ereceğine iyice artmış oldu. 

Söylentilere göre Adidas'ın F1'e girmeyi düşünmesinin ardındaki isim CEO Bjorn Gulden. Gulden daha önce Puma markasının CEO'suydu ve markanın F1'de yer almasında önemli bir rol oynamıştı.

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Şampiyonluğu nerede kazanacağım umurumda değil"

Alpine F1 sürücüleri, kokpit boyu konusunda ikiye bölündü

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Mercedes, Ferrari'nin son yarışlarda geliştiğine inanıyor

Mercedes, Ferrari'nin son yarışlarda geliştiğine inanıyor

Formula 1
Japonya GP

Mercedes, Ferrari'nin son yarışlarda geliştiğine inanıyor Mercedes, Ferrari'nin son yarışlarda geliştiğine inanıyor

Ralf: "Norris'in Red Bull'a geçişi paraya ve inanca bağlı"

Ralf: "Norris'in Red Bull'a geçişi paraya ve inanca bağlı"

Formula 1
Japonya GP

Ralf: "Norris'in Red Bull'a geçişi paraya ve inanca bağlı" Ralf: "Norris'in Red Bull'a geçişi paraya ve inanca bağlı"

Hulkenberg: "Artık şampiyon olma ihtimalim yok"

Hulkenberg: "Artık şampiyon olma ihtimalim yok"

Formula 1
Japonya GP

Hulkenberg: "Artık şampiyon olma ihtimalim yok" Hulkenberg: "Artık şampiyon olma ihtimalim yok"

Son Haberler

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

F1 Formula 1

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı" Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

F1 Formula 1
Katar GP

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir" Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

WRC WRC
Şili Rallisi

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti! Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

F1 Formula 1
Katar GP

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası... Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol