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Formula 1 / Son dakika

Renault ile anılan Gasly: "AlphaTauri'de mutluyum"

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Renault ile anılan Gasly: "AlphaTauri'de mutluyum"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov, Featured writer

Birkaç gün önce adı Renault ile anılan Pierre Gasly, bu iddiaları yalanladı ve AlphaTauri'de mutlu olduğunu söyledi.

Toro Rosso'da iki sene geçirdikten sonra Red Bull'a yükselen Gasly, orada istenen performansı gösterememesinin ardından sene ortasında tekrar Toro Rosso'ya çekildi ve onun yerini Alexander Albon aldı.

Bu sene AlphaTauri olan takımda oldukça güçlü bir sezon geçiren Gasly, İtalya GP'de sürpriz bir şekilde kazanan isim olmuştu.

İlk 11 yarışın ardından 53 puanla 10. sırada bulunan Gasly'nin Renault'ya geçişle ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti.

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Bu iddialar 2021 için ortaya çıksa da 2021'de Alpine olacak takımın Fernando Alonso ve Esteban Ocon ile anlaşması bulunuyor.

Gasly, "AlphaTauri'de çok mutluyum. Bu sezon oldukça iyi gidiyor. 11 yarışta 50'nin üzerinde puan topladım. Sanırım bu, takımın şu ana kadarki en iyi sezonu. Her hafta sonu harika iş çıkarıyorlar ve bundan gerçekten memnunum."

"Açıkçası Honda ile bir sezonumuz daha olacak. Gelişim açısından gelecek sene oldukça iyi görünüyor. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz."

"Evet, bazı iddialar var ancak bu tür konularda karar veren taraf ben olmuyorum Biliyorsunuz, pilotlara ne olacağına Helmut ve Red Bull karar verir. Bu yüzden, bu soruyu onlara sormalısınız." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Renault F1 Team , AlphaTauri
Editör Abdullah Çelik

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