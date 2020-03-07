Adı Ferrari ile anılan Sainz, McLaren'la yeni sözleşme için görüyor

Madrid'deki bir sponsorluk etkinliğinde konuşan Carlos Sainz kış testleri, Coronavirüs ve McLaren hakkında konuştu.

Sainz, “Takımda Coronavirüs nedeniyle bazı önlemler alıyoruz, doktorların söylediklerini dinliyoruz. Ellerimizi iyice yıkıyoruz, el sıkışmaktan kaçınıyoruz, insanlarla olan yakın temasları en aza indiriyoruz, ancak hayatım değişmiyor. Çünkü program aynı derecede yoğun, sürekli uçuşlar var."

"Sadece bir şey söyleyebilirim; bu konuda çıldırmaya gerek yok. İlk yarışlarda takım çalışanları ve taraftarlar için özel önlemler alınacak. Son noktada ise her şey sağlık otoritelerinin kararına bağlı. Formula 1'in gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini onlar belirliyor, bu yüzden sadece beklemeliyiz."

"Kış testleri ilginçti. Program yoğundu, çok şey yapabildik, ama şimdi güç dengesini görmek için Avustralya'da olmak istiyorum. Cumartesi günü oraya gideceğim. Havaalanına yarım saat önce gitmek benim için genellikle yeterli oluyor."

"Güç düzeninin geçen yıla göre ciddi şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Uzun sürüşlere bakılırsa, en güçlü üç takım önde kalacak. McLaren hakkında konuşursak, yeni araçtan memnunum, ancak herkesin söylediği gibi, eğer Racing Point şu anda dördüncü hızlı araçsa Melbourne'de sadece 9. ve 10. sıra için savaşabileceğiz. Beklentiler çok parlak değil, ama hedefimiz sadece geçen yılki dördüncülüğü tekrarlamak değil, aynı zamanda ön bölümle aradaki farkı da azaltmak."

"2019'da olduğu gibi tekrar podyuma çıkmak istiyorum. Geçen yıl, ileriye doğru büyük bir adım attık, ancak 2020 için daha ciddi planlarımız var, daha fazlasını istiyoruz."

"Her sezonu kariyerimin en önemli yılı olarak görüyorum. Daha güçlü olmak, tüm alanlarda; başlangıçta, geçişlerde ve yarışlarda vb. gibi şeylerde ilerleme kaydetmek istiyorum."

Sainz, Ferrari'ye geçip geçmeyeceği sorusuna, "Şimdi diğer seçenekleri düşünmüyorum. Ben tamamen McLaren'da çalışmaya odaklandım. Yapmam gereken şey, McLaren'la olan çalışmalarıma odaklanmak. Orta ve uzun vadeli geleceğimin bu takımda olduğunu düşünüyorum ve zaten sözleşme uzatmak için görüşüyoruz. Bu yüzden neler olacağını göreceğiz." dedi.

Sainz, yeni takım patronu Andreas Seidl'in çalışmalarından etkilendiğini söyledi.

Sainz, “Eleştiriye son derece açık bir takım olarak görüyorum ve tüm bunlar Andreas'ın uyguladığı yeni felsefenin bir parçası."

“Mekanikerler için yeni bir diyet, yeni programlar bile var. Takımı artık daha profesyonel ve eksiksiz hale getirmek için birçok değişiklik var. Bu hoşuma gidiyor." dedi.