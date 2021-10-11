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Formula 1 Haberler

Adelaide Grand Prix pisti yıkılabilir

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Daha önce Formula 1'e ev sahipliği yapan Adelaide pisti, belediye meclisi tarafından yıkılabilir.

Adelaide Grand Prix pisti yıkılabilir

Adelaide meclis üyesi Greg Mackie'nin, eski Adelaide pistinin şu anda kullanılmayan park alanlarının yıkılmasını isteyen bir grubu desteklediği iddia ediliyor.

Mackie'ye göre zift, yaz aylarında Victoria Parkı'nı bir "kentsel ısı adası" yapıyor ve meclis üyesi alana yeni bir yönetim planı yapmak için destek arıyor.

Victoria Park, ünlü pistin pit alanını barındıran ve yerleşimi bütün kılmak için şehrin sokaklarına bağlanan 1200 metrelik bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Adelaide Belediye Meclisi yarın akşam Mackie'nin önergesini dinleyecek.

Mackie, Adelaide Advertiser'e, "Belediye yönetiminin, at ve araba yarışları sona erdiğine göre, şu andaki park kullanıcıları için doğal gölgeler sunan yeni peyzaj alanları oluşturmak adına atılacak adımları kapsayan bir rapor hazırlamasını istiyorum."

"Yeni peyzaj alanı planlaması tüm sert zeminlerin kaldırılmasını gerekli kılmak zorunda değil ancak bir küçültmeye gidilmesini umuyorum." dedi.

Adelaide pisti, 1999'dan itibaren Adelaide 500 Supercars'a geçilmeden önce,1985 ve 1995 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

Pist, geçtiğimiz Ekim ayında Güney Avustralya yönetimi tarafından Adelaide 500 kaldırılmadan önce en son Mart 2020'de ise Supercars'a ev sahipliği yaptı.

Muhalefet lideri Peter Malinauskas, önümüzdeki Mart ayında bile seçilirse, etkinliği yeniden getirmek için Supercars ile hızla bir anlaşma imzaladı.

Ancak plan, pistin altyapısının satılmasıyla zaten karmaşık hale geldi ve pist kaldırma planının gerçekleşmesi durumunda daha da zorlaşacak.

Malinauskas, Adelaide radyo istasyonu FiveAA ile bu sabah yaptığı röportajda Mackie'nin planını eleştirdi.

Malinauskas, "Greg, Victoria Park'ın ilgi çeken tek yanını kaldırmak gibi ahmakça fikirle geliyor."

"Çok net bir açıklama yaptık ve Supercars ile anlaşma imzaladım. Eğer bir sonraki eyalet seçimini kazanırsak yarışı geri getireceğiz."

"Bunu motor sporları fanı olduğum için değil, getirdiği iş imkanları için yapıyorum ve özellikle de COVID'in ardından şehrimizin yeniden canlanmasını istiyorum."

"Eğer kazanırsak geri getireceğiz bu yüzden pistin bu kısa sürede kalmasını istiyoruz."

"Çocuklarımı bisiklet sürmeleri için buraya getiriyorum. Oğluma bisiklet kullanmayı öğretiyoruz ve Adelaide bunun için en iyi yer. Buraya gelenlere bağlı çalışmaya devam eden kafeler var. Harika bir yer."

"Bence Greg bir Cumartesi sabahı Victoria Park'ta vakit geçirmeli ve altyapıyı yıkmadan önce insanların neleri kullandığını görmeli."

"İnsanların Victoria Park'ı Güney Avustralyalıların kullanamayacağı bir alana dönüştürmek için neden bu kadar takıntılı olduğunu anlamıyorum."

"Harika bir yer. Park alanlarımızın muhteşem bir parçası ve yıkmaktansa, insanların kullanması için çalışmalar yapmalıyız." dedi.

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