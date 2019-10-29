"Acı verici" Meksika GP, McLaren'a gelişmesi gerektiğini gösterdi

McLaren aracı Meksika'da antrenmanlarda ve sıralamalarda güçlü görünmüştü. Pilotlar yarışın başında yumuşak lastiklerle iyiydi ancak sert lastiklere geçtiklerinde performans kaybettiler. Yarışın başında 4. sıraya kadar yükselen Sainz, ancak 13. olabildi. Norris ise pit stopta tekerleğin doğru takılmaması nedeniyle pit yolunda durdu ve mekanikerler tarafından garaja geri çekildi. O esnada çok ciddi zaman kaybı yaşandı.

Son 10 yarışın 7'sinde ilk 6'da yer alan McLaren, böylece Spa'dan bu yana ilk defa puan alamamış oldu.

Seidl, "Birçok iyi yarış hafta sonunun ya da iyi pazarın ardından, bizim için acı verici bir pazar oldu. Farklı sebepleri vardı."

"Öncelikle, özellikle sert lastiklerde antrenmanlarda gördüğümüz performansı bulamadık. Bunu analiz ederek nedenini anlamalıyız. Pist sıcaklıklarının yüksek olmasıyla mı yoksa başka bir sebep yüzünden mi bu şekilde oldu bulmalıyız."

"İki araçla birden iyi start almamızın ardından, Lando'nun pitinde yaşanan sorun yarışını mahvetti. Araçta bir çok veri sınırda olduğu için, daha sonra yarıştan çektik. Araca hasar vermek istemedik."

"Performans açısından geri adım oldu. Aslında uzun zamandır ilk defa önceki iki güne göre pazar günü farklı performans gördük. Bu yüzden analiz ederek sorunu anlamalıyız."

"Bugünkü yarıştan ders çıkarmak için çok fazla fırsatımız oldu. Daha iyi bir takım olabilmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini bize hatırlattı. Bu tür günler, daha iyi bir takım olma sürecimizin bir parçası." dedi.

Seidl, bu sene takımın yaşadığı talihsizliklerden genel olarak Norris'in etkilendiğini söyledi ve her iki pilotun iyi performans gösterdiğini belirtti.

Seidl ayrıca takımlar şampiyonasında dördüncülük mücadelesinde Renault'nun sadece 5 puan kapatması nedeniyle şanslı olduklarını söyledi.

Seidl, "Buradan ayrılırken takımlar şampiyonasında çok fazla puan kaybetmediğimiz için şanslıyız çünkü ilk 6 araç yarışı tamamladı ve kalan puanlar diğer takımlar arasında paylaşıldı."

"Her zaman söylediğimiz gibi, her şey tamamlanana kadar hiçbir şey bitmemiştir çünkü tuhaf bir yarış olup bir anda birileri büyük puanlar kazanabilirler." dedi.