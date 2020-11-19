Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Analiz

Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak

paylaşım
yorumlar
Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari, sezon bittikten sonra Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek genç sürücü testlerinde Robert Shwartzman ve Antonio Fuoco'nun çalışacağını açıkladı.

15 Aralık'ta Abu Dhabi'de başlayacak testlerde Ferrari, Shwartzman ve Fuoco'nun çalışacağını duyurdu. Her iki pilot bugün Maranello'ya giderek SF1000 için koltuk ayarı yaptırdılar.

Shwartzman daha önce Fiorano'da Ferrari'nin F1 aracıyla test yapmıştı ancak ilk defa toplu bir seansa katılacak.

2019 Formula 3 şampiyonu olan Shwartzman, bu sene Formula 2'de mücadele etmiş ve henüz 3. yarışında serideki ilk zaferini almıştı. Shwartzman 2020'de 2 zafer daha aldı.

Ferrari'nin simülatör pilotu olan Antonio Fuoco daha önce 3 defa Ferrari ile testlere katılmıştı.

Ferrari Sürücü Akademisi pilotlarından Callum Ilott'un Alfa Romeo ile test yapacağı açıklanmıştı. Bir diğer Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olan Mick Schumacher'in ise gelecek sene yarışacağı düşünülen Haas ile çalışması bekleniyor.

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor

Önceki haber

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Yas Marina Circuit
Pilotlar Antonio Fuoco , Robert Shwartzman
Takımlar Ferrari
Editör Redazione

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor

Vettel, Ocak ayından önce Racing Point'e katılamayabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ocak ayından önce Racing Point'e katılamayabilir

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı

Son Haberler

Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak
F1 Formula 1 / Analiz

Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak

Vettel, Ocak ayından önce Racing Point'e katılamayabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ocak ayından önce Racing Point'e katılamayabilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor

5s
2
Formula 1

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"

3s
3
Formula 1

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak

1s
4
Formula 1

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor

1s
5
Formula 1

Vettel, Ocak ayından önce Racing Point'e katılamayabilir

2s

Son Haberler

Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak
F1

Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor
F1

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak
F1

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak

Vettel, Ocak ayından önce Racing Point'e katılamayabilir
F1

Vettel, Ocak ayından önce Racing Point'e katılamayabilir

Ilott, Alfa Romeo ile Abu Dhabi testine katılacak
F1

Ilott, Alfa Romeo ile Abu Dhabi testine katılacak

Son Videolar

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
8s

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.