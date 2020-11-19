Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak

15 Aralık'ta Abu Dhabi'de başlayacak testlerde Ferrari, Shwartzman ve Fuoco'nun çalışacağını duyurdu. Her iki pilot bugün Maranello'ya giderek SF1000 için koltuk ayarı yaptırdılar.

Shwartzman daha önce Fiorano'da Ferrari'nin F1 aracıyla test yapmıştı ancak ilk defa toplu bir seansa katılacak.

2019 Formula 3 şampiyonu olan Shwartzman, bu sene Formula 2'de mücadele etmiş ve henüz 3. yarışında serideki ilk zaferini almıştı. Shwartzman 2020'de 2 zafer daha aldı.

Ferrari'nin simülatör pilotu olan Antonio Fuoco daha önce 3 defa Ferrari ile testlere katılmıştı.

Ferrari Sürücü Akademisi pilotlarından Callum Ilott'un Alfa Romeo ile test yapacağı açıklanmıştı. Bir diğer Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olan Mick Schumacher'in ise gelecek sene yarışacağı düşünülen Haas ile çalışması bekleniyor.