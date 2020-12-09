Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?

Renault'nun FIA'yı Fernando Alonso'nun testlere katılmaya ikna etmesinin ardından rakip takımlar, kendilerine yeni katılacak isimlerin de test yapmaları yönünde başvuruda bulundular.

FIA normalde iki yarıştan daha fazla deneyimi olmayan isimlerin bu testlere katılmasına izin vermişti ancak daha sonra bu kural değiştirildi ve 2020'de yarışmayan pilotların testlere katılabileceği belirtildi.

Bu, Renault ve Alonso için iyi haberdi ancak rakip takımlar Carlos Sainz, Daniel Ricciardo ve Sebastian Vettel gibi gelecek sene yeni takıma geçecek isimler karşısında Alonso'nun avantaj kazanacağından şikayetçi oldular.

Ferrari ve Racing Point, Sainz ve Vettel'in kendileriyle erken test yapmaları konusunda istekliydi ancak Motorsport.com'un birkaç saat önce belirttiği üzere FIA Yarış Direktörü Michael Masi, mevcut pilotların bu testlere katılamayacağı konusunda takımları bilgilendirdi.

Bu karar F1 camiasında pek iyi karşılanmadı. Normalde genç sürücüler için ayarlanan bu teste, bu kararla birlikte deneyimli ve yaşlı pilotlar da katılacak.

Peki Abu Dhabi'deki testlere kimler katılabilecek, kimler katılamayacak?

Katılabilecekler

Fernando Alonso (39 yaş, 311 yarış startı)

Alonso gelecek sene Renault (Alpine) ile F1'e dönüyor. Alonso iki yarış kuralını aşıyor olsa da, 2020'de yarışmadığı için bu testlere katılmaya hak kazandı.

Robert Kubica (36 yaş, 97 yarış startı)

Robert Kubica, Alfa Romeo test ve yedek pilotu olarak bu sene dört antrenman seansına katıldı. Ancak 2019 sonundan Williams'tan ayrılmasından bu yana yarışmadığı için bu testlere katılabilecek.

Sebastien Buemi (32 yaş, 55 yarış startı)

Buemi 2011'den bu yana F1'de yarışmadı ancak Red Bull ile bağlantıyı korumaya devam etti. Bu sürede simülatörde gelişim pilotu olarak çalışmaya devam etti. O da bu sene yarışmadığı için testlere katılma hakkı kazandı.

Jack Aitken (25 yaş, 1 yarış startı)

Aitken, Williams ile zaten genç sürücü testlerine katılacaktı. Bu sene George Russell'ın yerine yarışa katılmış olsa da, belirtilen sayıyı geçmediği için testlere katılabilecek.

Stoffel Vandoorne (28 yaş, 41 yarış startı)

Testlere katılması konusunda bir plan olmasa da Mercedes'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne ihtiyaç olması halinde bu testlere katılabilir. Ancak Vandoorne, Sakhir GP'de Lewis Hamilton'ın yerine yarışmış olsaydı, o zaman testlere katılma şansı hiç olmayacaktı.

Katılamayacaklar

Carlos Sainz (26 yaş, 117 yarış startı)

Carlos Sainz, Alonso'ya göre F1'de çok az daha yarışa çıkmış olsa da, bu sene aktif yarışan pilotlardan olduğu için Ferrari ile bu teste çıkamayacak.

Sebastian Vettel (33 yaş, 256 yarış startı)

Racing Point de Sebastian Vettel'in gelecek sene öncesinde test yapmasını istiyordu ancak belirtilen koşullar nedeniyle o da test yapamıyor.

Daniel Ricciardo (31 yaş, 197 yarış startı)

Daniel Ricciardo da gelecek sene yeni bir takımda olacak. Onun da erken test yapması, sezon öncesi testlerin kısıtlı olması nedeniyle ideal olabilirdi ancak McLaren zaten bu testlere katılmayacağını açıklamıştı.

George Russell (22 yaş, 37 yarış startı)

Sezon sonu testleri, büyük takımların genç yetenekleri değerlendirmeleri açısından fırsat sunuyor. Bir kısıtlama olmasaydı, Mercedes muhtemelen Russell'a test yaptıracaktı. Russell'ın yaşı genç olsa da bu sene yarışması nedeniyle testlere katılamayacak.