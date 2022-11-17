Abu Dhabi'de zafer isteyen Russell: "Max ve Red Bull hızlı olacak"

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George Russell geçtiğimiz Pazar günü efsanevi Interlagos pistinde düzenlenen yarışta ilk Formula 1 Grand Prix'sini kazandı.

Autodromo José Carlos'da bir gün önce düzenlenen sprint yarışını da yine Britanyalı sürücü kazanmıştı.

Mercedes duble yapsa da, sıradaki yarışa sadece birkaç gün var ve Russell, bu hafta sonu arka arkaya ikinci zaferini hedefliyor.

Sözlerine Brezilya GP sonrası yaptığı uçak yolculuğuna değinerek başlayan Russell, "Dürüst olmak gerekirse uçakta gerçek bir kutlama yoktu."

"Birçoğumuz aynı uçaktaydık - ben, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lewis Hamilton ben ama neredeyse tükenmiştim."

"Pazar gecesi çok güçlü duygular yaşadım, takımla birçok röportaj ve kutlama yaptık. Hemen ardından havaalanına gitmek zorunda kaldım. Uçak sabah üçe kadar kalkmadı ve o zamana kadar bir tükenmiştim"

"Zorlu yarıştan sonra neredeyse tüm uçuş boyunca uyudum. Bu yüzden henüz kutlama yapılmadı, kutlamaları bu Pazar gününe erteledik."

"Tüm ailem bu hafta sonu benimle birlikte olacak, bu yüzden Pazar akşamı kutlama yapacağız."

"Dürüst olmak gerekirse, ilk yarışımı kazandıktan sonra herhangi bir değişiklik hissettiğimi söyleyemem. Elbette bu başarıdan dolayı çok gururluyum çünkü hayatım boyunca kazanma hayaliyle çalıştım."

"Formula 1'de her yarışa kendinize inanarak, başarabileceğinize inanarak başlarsınız."



"Her zaman yarışları kazanabileceğime inandım ama aynı zamanda şampiyon olabileceğinize de inanmanız gerekiyor. Elbette şimdi kendime olan güvenim daha da arttı ve zaferimiz takımın moralini yükseltti. Fakat bende ani bir değişiklik olduğunu hissetmiyorum."

"Hâlâ bir hafta önceki biniciymişim gibi hissediyorum."



"Bu hafta sonu ikinci galibiyetim için mücadele etmek istiyorum. Austin'den bu yana araç umduğumuzdan çok daha iyi çalışıyor ama Red Bull ve Max'in burada hızlı olacağına şüphe yok."

"Düşük hızlı virajlar ve uzun düzlüklerin kombinasyonu araçlarına mükemmel şekilde uyuyor."

"Ancak Brezilya'da güçlüydük ve bunu beklemiyorduk."