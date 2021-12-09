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Abu Dhabi'de sıcak hava etkili olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Abu Dhabi Grand Prix'si hafta sonunda şaşırtıcı olmayacak şekilde sıcak bir hava bekleniyor.

Abu Dhabi'de sıcak hava etkili olacak

Yas Marina, sezonun son yarışına ev sahipliği yapacak ve hafta sonu hava durumuyla alakalı herhangi bir sürpriz yok.

Hafta sonu boyunca herhangi bir yağmur ihtimali bulunmuyor ve şartlar yarış için oldukça elverişli olacak.

Cuma günü ilk antrenman seansının yapılacağı saatlerde hava 27 derece, 2. antrenman seansının yapılacağı bölümde ise 25 derece olacak.

Rüzgarın hızının 21 km/s olması bekleniyor.

Cumartesi günü havanın antrenman seansında 27, sıralama turlarında 25 derece olması beklenirken, rüzgarın hızının 19 km/s olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü de hava, yarışın başlayacağı saatte 25 derece olacak ve rüzgarın hızı 25 km/s hıza kadar çıkacak.

 

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