Abu Dhabi'de sıcak hava etkili olacak
Bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP'de sıcak havanın etkili olması bekleniyor.
2022 Formula 1 sezonu bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP ile sona erecek ve böylelikle 22 yarışlık takvim tamamlanmış olacak.
Sezon finaline, son yıllarda olduğu gibi Abu Dhabi ev sahipliği yapacak ve tahmin edileceği üzere hafta sonu epey sıcak geçecek.
Hava tahminleri, üç günde de havanın güneşli olacağını ve sıcaklığın 32 dereceyi bulacağını gösteriyor.
Yağmur ihtimali bulunmazken, rüzgar yarış günü kuvvetlenecek. Cuma günü 18 km/s, cumartesi 23 km/s ve pazar günü 27 km/s hızda esecek.
Bu da rüzgara duyarlı araçlar için pek iyi bir haber olmayabilir.
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