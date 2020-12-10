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Formula 1 / Son dakika

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor

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2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor
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Geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn'de düzenlenen Sakhir GP'si F1 seyircileri için çok duygusal b ir yarışa ev sahipliği yaptı. Mercedes'in genç yeteneği George Russell, Lewis Hamilton'un aracında 2 kez galibiyeti kıl payı kaçırırken Sergio Perez, 10 yıllık kariyerinin ilk galibiyetini alarak seyircilere sevinçli anlar yaşattı.

Bahreyn'deki yarıştan sonra henüz Lewis Hamilton'un bu hafta sonu gerçekleşecek Abu Dhabi GP'sini de kaçırıp kaçırmayacağı bilinmiyor, bu sebeple de George Russell padokta Mercedes kıyafetleriyle dolaşıyor.

Bunun yarışta ta yine Mercedes'le yarışacağı manasına gelip gelmediği sorulduğunda ise genç pilot: "Doğrusu emin değilim, henüz Lewis’in test sonuçlarını bekliyoruz. Yani şimdilik planladığımız gibi ilerliyoruz, evet. Ve eğer Lewis negatif sonuçla dönerse aracın içindeki o olacak. " dedi.

Mercedes ekibiyle pist yürüyüşüne çıkıp çıkmadığı sorulduğunda Russell: "Pist yürüyüşü yapmadım, ama diğer hazırlıkların hepsi normal seyrinde. Yani bildiğiniz gibi, sabahleyin mühendislerle, Bonoyla ve ekipten diğerleriyle bu hafta sonu da Mercedes için yarışacakmışım gibi çalışmaya başladım." dedi.

Pazar günkü yarıştan hemen sonra Russell'ın yaşadığı duygusal anlar kamera objektifine takılmıştı, İngiltere'de ailesinin durumu nasıl karşıladığı sorulduğunda ise Williams pilotu: "Eşit şekilde kalpleri kırıldı doğrusu. Canım annem gözyaşları içerisindeydi, kız kardeşim de. Biliyorsunuz bunu birlikte yaşıyoruz, bu sporu. Ve çok tutkulu, duygular çok yüksek."

"Ve bildiğiniz gibi bu benim sadece galibiyet almak için değil, puan kazanmak için de ilk fırsatımdı. Ve bu çok büyük bir fark yarattı. Ama bunun elimden alınması, ve sadece bir defa değil iki defa, zor oldu."

"Ama hafta sonumu gözden geçirebilmek için biraz zamanım olunca başımı dik tutmaya ve geçtiğimiz hafta başardığım işle gurur duymaya başladım. "

Genç pilot Sakhir GP'sinden sonra bu sezon Hamilton ve Bottas'tan sonra yarışa en çok tur liderlik eden 3. isim oldu, bu bilgi kendisine iletildiğinde ise: "Duydum! Sezonun en kısa turu olmasının da biraz yardımı dokundu. Evet, saçmalık, saçmalık! " dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Bottas'ın Mercedes kariyeri boyunca Hamilton dışında başka bir takım arkadaşıyla yarıştığı ilk yarıştı ve tüm gözler ona çevrilmişti.

Fin pilot her ne kadar sıralama seansında başarılı bir sonuçla pole'ü alsa da yarışta kendini pek gösteremedi. Bu konudaki fikri istendiğinde ise Bottas: "Evet bizim için kesinlikle zor bir hafta sonuydu. Yarışın başlamasıyla başladı. Bir ‘keşke’ yaşattı... tabii ki çok farklı bir yarış olabilirdi. "

"Ama evet, daha önce söylediğim gibi gerimizde kaldı ve tamamen analiz ettik ve sonraki sefere neleri deneyip daha iyi yapabileceğimi biliyorum. Bu kadar."

"Benim değerlendirmem böyle ve tabii ki benim için hayal kırıklığı olan bir yarıştan hemen sonra başka bir yarış gelmesi çok mutluluk verici."

"Ve geçmişten bildiğim gibi hayatınızın en iyi yarışı olması ya da sezona olumlu bir sonuçla veda etmeniz her şey değildir, ama yardımı dokunuyor ve araya iyi bir sonuçla - bir yarış galibiyetiyle – girmek çok daha iyi bir his olur. "

"Yani tabii ki bu hafta sonunun tek hedefi bu, pist ve her şeyimizle normale döndük. Evet, sabırsızlıkla bekliyorum."

Yarış sonrasında Bottas'ın yerine Mercedes'in 2021 sezonunda Russell'la devam edebileceği söylentileri artmaya başlamıştı ve genç pilot, Toto Wolff'e 2022'den önce baş ağrısına sebep olmak istediğini söyleyerek bu söylentilerin şiddetini arttırmıştı.

Bu sözünün arkasında mı durduğu yoksa o anki heyecanlı söyleyip gerisinde bıraktığı bir şey mi olduğu sorulduğunda ise Russel, "Evet, o anda olayın hararetiyle öylesine söylediğim bir şeydi, tabii ki duygularım yüksekti. Ama evet, günün sonunda bir sözleşmem var ve 2021 için bir Williams sürücüsüyüm." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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