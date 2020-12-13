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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!

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Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, baştan sona üstün götürüp zafere ulaştığı Abu Dhabi'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Hollandalı pilot, sıralama turlarında harika bir tur attı ve pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Yarışa da harika başlayan Verstappen, ilk bölümde iyi bir tempo yakalayarak farkı açmaya başladı.

Güvenlik aracından sonra da yerini koruyan ve son bölümde Mercedes sürücülerinden daha iyi turlar atan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ikinci zaferini elde etti.

Verstappen, bu güçlü performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Genç sürücü böylelikle bu yıl 4. kez günün pilotu olmuş oldu.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya  Thailand Alexander Albon (Red Bull)
Austria Steiermark   Sergio Pérez (Racing Point)
Hungary Macaristan   Max Verstappen (Red Bull)
 Büyük Britanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 70. Yıl Dönümü   Max Verstappen (Red Bull)
 İspanya   Sebastian Vettel (Ferrari)
Belgium Belçika   Pierre Gasly (AlphaTauri)
Italy İtalya   Pierre Gasly (AlphaTauri)
Italy Toskana   Daniel Ricciardo (Renault)
 Rusya   Max Verstappen (Red Bull)
 Eifel   Nico Hülkenberg (Racing Point)
Portugal Portekiz   Sergio Pérez (Racing Point)
Italy Emilia-Romagna    Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
Turkey Türkiye   Sebastian Vettel (Ferrari)
Bahrain Bahreyn  Romain Grosjean (Haas)
Bahrain Sakhir  George Russell (Mercedes)
United Arab Emirates Abu Dhabi    Max Verstappen (Red Bull)

2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar:

Pilot Günün pilotu seçildiği yarış sayısı
 Max Verstappen 29
 Sebastian Vettel 18
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 8
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Sergio Pérez 4
 Kimi Räikkönen 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Kemal Şengül

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