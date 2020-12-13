Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!

Hollandalı pilot, sıralama turlarında harika bir tur attı ve pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Yarışa da harika başlayan Verstappen, ilk bölümde iyi bir tempo yakalayarak farkı açmaya başladı.

Güvenlik aracından sonra da yerini koruyan ve son bölümde Mercedes sürücülerinden daha iyi turlar atan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ikinci zaferini elde etti.

Verstappen, bu güçlü performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Genç sürücü böylelikle bu yıl 4. kez günün pilotu olmuş oldu.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot Avusturya Alexander Albon (Red Bull) Steiermark Sergio Pérez (Racing Point) Macaristan Max Verstappen (Red Bull) Büyük Britanya Lewis Hamilton (Mercedes) 70. Yıl Dönümü Max Verstappen (Red Bull) İspanya Sebastian Vettel (Ferrari) Belçika Pierre Gasly (AlphaTauri) İtalya Pierre Gasly (AlphaTauri) Toskana Daniel Ricciardo (Renault) Rusya Max Verstappen (Red Bull) Eifel Nico Hülkenberg (Racing Point) Portekiz Sergio Pérez (Racing Point) Emilia-Romagna Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Türkiye Sebastian Vettel (Ferrari) Bahreyn Romain Grosjean (Haas) Sakhir George Russell (Mercedes) Abu Dhabi Max Verstappen (Red Bull)

2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar: