Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!
paylaşım
yorumlar
Red Bull pilotu Max Verstappen, baştan sona üstün götürüp zafere ulaştığı Abu Dhabi'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Hollandalı pilot, sıralama turlarında harika bir tur attı ve pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Yarışa da harika başlayan Verstappen, ilk bölümde iyi bir tempo yakalayarak farkı açmaya başladı.
Güvenlik aracından sonra da yerini koruyan ve son bölümde Mercedes sürücülerinden daha iyi turlar atan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ikinci zaferini elde etti.
Verstappen, bu güçlü performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Genç sürücü böylelikle bu yıl 4. kez günün pilotu olmuş oldu.
Bu yıl günün pilotu olanlar:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya
|Alexander Albon (Red Bull)
|Steiermark
|Sergio Pérez (Racing Point)
|Macaristan
|Max Verstappen (Red Bull)
|Büyük Britanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|70. Yıl Dönümü
|Max Verstappen (Red Bull)
|İspanya
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|Belçika
|Pierre Gasly (AlphaTauri)
|İtalya
|Pierre Gasly (AlphaTauri)
|Toskana
|Daniel Ricciardo (Renault)
|Rusya
|Max Verstappen (Red Bull)
|Eifel
|Nico Hülkenberg (Racing Point)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Racing Point)
|Emilia-Romagna
|Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
|Türkiye
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|Bahreyn
|Romain Grosjean (Haas)
|Sakhir
|George Russell (Mercedes)
|Abu Dhabi
|Max Verstappen (Red Bull)
2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar:
|Pilot
|Günün pilotu seçildiği yarış sayısı
|Max Verstappen
|29
|Sebastian Vettel
|18
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Sergio Pérez
|4
|Kimi Räikkönen
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
Önceki haber
Abu Dhabi GP: Verstappen kazandı, McLaren şampiyonada 3. oldu!
Sonraki haber
Verstappen: "Her şeyi doğru bir şekilde yaptık"
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
2
10 Ara 2020
PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit
5 Ara 2020
Sakhir Grand Prix grid pozisyonları
Slayt Şov
Haberi dinle