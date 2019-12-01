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Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi'de günün pilotu Hulkenberg!

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Abu Dhabi'de günün pilotu Hulkenberg!
1 Ara 2019 15:21

Nico Hulkenberg, son Formula 1 yarışında taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Yarışa onuncu sıradan başlayan Nico Hulkenberg, son tura kadar puan barajının içerisinde gitmeyi başardı. Ancak son turda Carlos Sainz'la Daniel Ricciardo'ya geçilerek 12. oldu.

Formula 1'deki son yarışına çıkan Hulkenberg, taraftarlar tarafından günü pilotu seçildi.

Hulkenberg böylelikle kariyerinde ilk kez günün pilotu seçilmiş oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
 Avustralya   Valtteri Bottas 
bahrein Bahreyn  Mónaco Charles Leclerc
China Çin  tailandia Alexander Albon
Azerbaiyán Azerbaycan   Valtteri Bottas 
España İspanya   Max Verstappen
Mónaco Mónako   Max Verstappen
Canadá Kanadá  Alemania Sebastian Vettel
Francia Fransa   Lando norris
Austria Avusturya   Max Verstappen
United Kingdom Büyük Britanya  Mónaco Charles Leclerc
Germany Almanya   Max Verstappen
Hungary Macaristan   Max Verstappen
Belgium Belçika   Lando norris
Italy İtalya  Mónaco Charles Leclerc
Singapore Singapur  Alemania Sebastian Vettel
Russian Federation Rusya Alemania Sebastian Vettel
Japan Japonya   Valtteri Bottas 
 Meksika   Max Verstappen
United States Amerika  tailandia Alexander Albon
United Arab Emirates Abu Dhabi GP
Alemania Nico Hulkenberg

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 24
 Sebastian Vettel 16
 Lewis Hamilton 7
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
 Romain Grosjean 2
 Sergio Pérez 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
tailandia Alexander Albon

2
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Pierre Gasly 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
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Cum 29 Kas
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