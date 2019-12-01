Abu Dhabi'de günün pilotu Hulkenberg!
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1 Ara 2019 15:21
Nico Hulkenberg, son Formula 1 yarışında taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa onuncu sıradan başlayan Nico Hulkenberg, son tura kadar puan barajının içerisinde gitmeyi başardı. Ancak son turda Carlos Sainz'la Daniel Ricciardo'ya geçilerek 12. oldu.
Formula 1'deki son yarışına çıkan Hulkenberg, taraftarlar tarafından günü pilotu seçildi.
Hulkenberg böylelikle kariyerinde ilk kez günün pilotu seçilmiş oldu.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avustralya
|Valtteri Bottas
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Çin
|Alexander Albon
|Azerbaycan
|Valtteri Bottas
|İspanya
|Max Verstappen
|Mónako
|Max Verstappen
|Kanadá
|Sebastian Vettel
|Fransa
|Lando norris
|Avusturya
|Max Verstappen
|Büyük Britanya
|Charles Leclerc
|Almanya
|Max Verstappen
|Macaristan
|Max Verstappen
|Belçika
|Lando norris
|İtalya
|Charles Leclerc
|Singapur
|Sebastian Vettel
|Rusya
|Sebastian Vettel
|Japonya
|Valtteri Bottas
|Meksika
|Max Verstappen
|Amerika
|Alexander Albon
|Abu Dhabi GP
|
Nico Hulkenberg
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|24
|Sebastian Vettel
|16
|Lewis Hamilton
|7
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Romain Grosjean
|2
|Sergio Pérez
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Alexander Albon
|
2
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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|Seri
|Formula 1
Abu Dhabi'de günün pilotu Hulkenberg!
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