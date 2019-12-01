Abu Dhabi'de günün pilotu Hulkenberg!

Yarışa onuncu sıradan başlayan Nico Hulkenberg, son tura kadar puan barajının içerisinde gitmeyi başardı. Ancak son turda Carlos Sainz'la Daniel Ricciardo'ya geçilerek 12. oldu.

Formula 1'deki son yarışına çıkan Hulkenberg, taraftarlar tarafından günü pilotu seçildi.

Hulkenberg böylelikle kariyerinde ilk kez günün pilotu seçilmiş oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

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