Abu Dhabi'de en hızlı pit stop McLaren'dan geldi
Sezonun son yarışında en hızlı pit stopu McLaren yaptı.
Abu Dhabi yarışının en hızlı pit stopu McLaren mekanikerlerinden gelirken, 15. turda Lando Norris'in lastiklerini 2,32 saniyede değiştirdiler.
Takımlar yarış boyunca toplamda 30 pit stop yaptı.
|Takım
|yarışçı
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. McLaren
|L. Norris
|2.32
|15
|25
|2. McLaren
|D. Ricciardo
|2.33
|19
|18
|3. Mercedes
|L. Hamilton
|2.35
|18
|15
|4. McLaren
|L. Norris
|2.35
|42
|-
|5. Alpine
|F. Alonso
|2.41
|19
|12
|6. Red Bull
|S. Perez
|2.44
|33
|10
|7. Ferrari
|C. Sainz
|2.45
|39
|8
|8. Red Bull
|S. Perez
|2.48
|15
|-
|9. Alpine
|E. Ocon
|2.49
|41
|6
|10. Aston Martin
|L. Stroll
|2.51
|13
|4
|11. Alpine
|E. Ocon
|2.52
|14
|-
|12. Williams
|A. Albon
|2.53
|12
|2
|13. Williams
|A. Albon
|2.60
|35
|-
|14. Aston Martin
|L. Stroll
|2,66
|40
|-
|15. Ferrari
|C. Sainz
|2,69
|17
|-
|16. AlphaTauri
|P. Gasly
|2,75
|14
|1
|17. Haas
|M. Schumacher
|3.01
|14
|-
|18. Ferrari
|C. Leclerc
|3.01
|21
|-
|19. Haas
|K. Magnussen
|3.05
|28
|-
|20. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.09
|30
|-
|21. Williams
|N. Latifi
|3.21
|15
|-
|22. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.23
|15
|-
|23. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.24
|14
|-
|24. Red Bull
|M. Verstappen
|3.48
|20
|-
|25. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.93
|44
|-
|26. Aston Martin
|S. Vettel
|4.10
|25
|-
|27. Haas
|M. Schumacher
|4.30
|34
|-
|28. Mercedes
|G. Russell
|5.20
|15
|-
|29. Williams
|N. Latifi
|5.59
|38
|-
|30. Mercedes
|G. Russell
|8.89
|39
|-
Red Bull, 22 yarışta topladığı 536 puan ile pit stop şampiyonasında bir kez daha mutlu sona ulaştı.
McLaren 427 puanla ikinci, Ferrari ise 257 puanla üçüncü oldu.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|536
|2. McLaren
|427
|3. Ferrari
|257
|4. AlphaTauri
|248
|5. Alpine
|223
|6. Aston Martin
|205
|7. Williams
|147
|8. Mercedes
|122
|9. Alfa Romeo
|23
|10. Haas
|14
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise McLaren 1.98 saniye ile zirvede yer aldı.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1.McLaren
|D. Ricciardo
|Mexico City
|1.98
|2. Red Bull
|S. Perez
|Brezilya
|2.04
|3. Red Bull
|S. Perez
|Hollanda
|2.09
|4. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.10
|5. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|Brezilya
|2.10
|6. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|Brezilya
|2.13
|7. Red Bull
|S. Perez
|Amerika Birleşik Devletleri
|2.13
|8. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|Amerika Birleşik Devletleri
|2.14
|9. AlphaTauri
|P. Gasly
|Brezilya
|2.17
|10. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.17
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