Abu Dhabi'de en hızlı pit stop McLaren'dan geldi

Haberi dinle

Abu Dhabi yarışının en hızlı pit stopu McLaren mekanikerlerinden gelirken, 15. turda Lando Norris'in lastiklerini 2,32 saniyede değiştirdiler.

Takımlar yarış boyunca toplamda 30 pit stop yaptı.

Brezilya'daki pit stoplar:

Takım yarışçı Zaman Tur Puan 1. McLaren L. Norris 2.32 15 25 2. McLaren D. Ricciardo 2.33 19 18 3. Mercedes L. Hamilton 2.35 18 15 4. McLaren L. Norris 2.35 42 - 5. Alpine F. Alonso 2.41 19 12 6. Red Bull S. Perez 2.44 33 10 7. Ferrari C. Sainz 2.45 39 8 8. Red Bull S. Perez 2.48 15 - 9. Alpine E. Ocon 2.49 41 6 10. Aston Martin L. Stroll 2.51 13 4 11. Alpine E. Ocon 2.52 14 - 12. Williams A. Albon 2.53 12 2 13. Williams A. Albon 2.60 35 - 14. Aston Martin L. Stroll 2,66 40 - 15. Ferrari C. Sainz 2,69 17 - 16. AlphaTauri P. Gasly 2,75 14 1 17. Haas M. Schumacher 3.01 14 - 18. Ferrari C. Leclerc 3.01 21 - 19. Haas K. Magnussen 3.05 28 - 20. Alfa Romeo V. Bottas 3.09 30 - 21. Williams N. Latifi 3.21 15 - 22. Alfa Romeo G. Zhou 3.23 15 - 23. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.24 14 - 24. Red Bull M. Verstappen 3.48 20 - 25. Alfa Romeo G. Zhou 3.93 44 - 26. Aston Martin S. Vettel 4.10 25 - 27. Haas M. Schumacher 4.30 34 - 28. Mercedes G. Russell 5.20 15 - 29. Williams N. Latifi 5.59 38 - 30. Mercedes G. Russell 8.89 39 -

Red Bull, 22 yarışta topladığı 536 puan ile pit stop şampiyonasında bir kez daha mutlu sona ulaştı.

McLaren 427 puanla ikinci, Ferrari ise 257 puanla üçüncü oldu.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 536 2. McLaren 427 3. Ferrari 257 4. AlphaTauri 248 5. Alpine 223 6. Aston Martin 205 7. Williams 147 8. Mercedes 122 9. Alfa Romeo 23 10. Haas 14

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise McLaren 1.98 saniye ile zirvede yer aldı.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1.McLaren D. Ricciardo Mexico City 1.98 2. Red Bull S. Perez Brezilya 2.04 3. Red Bull S. Perez Hollanda 2.09 4. Red Bull S. Perez İtalya 2.10 5. AlphaTauri Y. Tsunoda Brezilya 2.10 6. AlphaTauri Y. Tsunoda Brezilya 2.13 7. Red Bull S. Perez Amerika Birleşik Devletleri 2.13 8. AlphaTauri Y. Tsunoda Amerika Birleşik Devletleri 2.14 9. AlphaTauri P. Gasly Brezilya 2.17 10. Red Bull S. Perez İtalya 2.17