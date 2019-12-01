Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti
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McLaren, 2018 Abu Dhabi GP sıralama turlarındaki turuna kıyasla 1.3 saniyelik bir ilerleme kaydetti.
Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'ye Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak fakat geçen yıla kıyasla en çok gelişen takım McLaren oldu.
İngiliz ekip, geçen yılki en hızlı sıralama turundan 1.307 saniye daha iyi bir tur attı. Toro Rosso ise 0.905 saniye ile en çok gelişen ikinci takım oldu.
Red Bull 0.262 saniye gelişirken, Renault 0.086 ve Mercedes 0.015 saniye gelişti.
Williams 0.082 saniye gerilerken, Ferrari 0.094, Racing Point 0.515, Haas 1.062 ve Alfa Romeo 1.877 saniye geriledi.
2018'e kıyasla kazanç/kayıp:
|Takım
|Saniye
|McLaren
|-1.307
|Toro Rosso
|-0.905
|Red Bull
|-0.262
|Renault
|-0.086
|Mercedes
|-0.015
|Williams
|+0.082
|Ferrari
|+0.094
|Racing Point
|+0.515
|Haas
|+1.062
|Alfa Romeo
|+1.877
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti
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Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
02 Saat
:
25 Dakika
:
09 Saniye
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