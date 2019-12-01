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Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti

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Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 10:00

McLaren, 2018 Abu Dhabi GP sıralama turlarındaki turuna kıyasla 1.3 saniyelik bir ilerleme kaydetti.

Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'ye Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak fakat geçen yıla kıyasla en çok gelişen takım McLaren oldu.

İngiliz ekip, geçen yılki en hızlı sıralama turundan 1.307 saniye daha iyi bir tur attı. Toro Rosso ise 0.905 saniye ile en çok gelişen ikinci takım oldu.

Red Bull 0.262 saniye gelişirken, Renault 0.086 ve Mercedes 0.015 saniye gelişti.

Williams 0.082 saniye gerilerken, Ferrari 0.094, Racing Point 0.515, Haas 1.062 ve Alfa Romeo 1.877 saniye geriledi.

2018'e kıyasla kazanç/kayıp: 

Takım Saniye
 McLaren -1.307
 Toro Rosso -0.905
 Red Bull -0.262
 Renault -0.086
 Mercedes -0.015
 Williams +0.082
 Ferrari +0.094
  Racing Point +0.515
 Haas +1.062
 Alfa Romeo +1.877
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
02 Saat
:
25 Dakika
:
09 Saniye
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