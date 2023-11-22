Abu Dhabi yetkilileri F1 hafta sonuna "rekor katılım" bekliyor

Bu hafta sonu Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek olan Abu Dabi Grand Prix'si, 15. kez gerçekleştirilecek ve şampiyonluk savaşı çoktan sona ermiş olsa da, organizatörler taraftar sayısı anlamında rekor kırılmasını bekliyor.

Şampiyonanın partnerleri arasında yer alan Ethara şirketinin CEO'su Saif Al Noaimi yerel The National gazetesine verdiği demeçte, "Yarışa ev sahipliği yapmaya hazırız; son rötuşlar çoktan yapıldı."

"15. Abu Dabi Grand Prix'si eşsiz bir etkinlik olacağa benziyor. Geçen yıl katılım rekoru kırdık ve bu yıl bu rakamları tekrar kırmayı umuyoruz." dedi.

2022 yılında pisti 140 bin kişi ziyaret etmişti, ancak bu yıl biletlere olan talep yine çok yüksek ve organizatörler ek bölümler oluşturarak tribünlerin kapasitesini arttırmak zorunda kaldılar. Hal böyle olunca geçen yılın rekorunun kırılması çok muhtemel.

Al Noaimi'ye göre taraftarları "ilginç sürprizler" bekliyor.

"Kısa bir süre önce Yas Marina Pisti'ndeki tüm projektörleri yeni bir LED aydınlatma sistemiyle değiştirdik ve bu da toplam enerji tüketimini yüzde 30 oranında azalttı."

"Bu yeni sistem sayesinde hafta sonunun her gününde renkli bir ışık gösterisi sunacağız ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacağız."

"Her şeyi ilerleyen günlerde açıklamak istediğimiz için henüz herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Ayrıca hafta sonunun her dört gününde Etihad Park'ta dünya çapında sanatçılar sahne alacak."

Bu sanatçılar arasında Chris Brown ve Shania Twain gibi yıldızlar yer alıyor. Hafta sonu Foo Fighters'ın konseriyle tamamlanacak.