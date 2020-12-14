Abu Dhabi testine katılacak sürücüler belli oldu

Geleneksel olarak takımlar, Abu Dhabi GP sonrası iki günlük sezon sonu lastik testine katılıyordu. Ancak bu yıl sadece bir günlük test yapılacak ve bu teste mevcut pilotlar değil, sadece genç sürücüler ve 2020'de F1'de yarışmayan pilotlar katılacak.

McLaren ve Racing Point, test için uygun sürücülere sahip olmadıkları gerekçesiyle teste katılmayacaklar. Haas da teste sadece bir araçla katılma kararı aldı.

Sonuç olarak bugün itibariyle tüm sürücü kadroları belli oldu.

Daha önce açıklandığı üzere Mercedes'in şampiyon W11'inin direksiyonuna Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries geçecek. İkili, Mercedes ile Formula E'de yarışıyorlar. Ferrari'de uzun süredir takımla birlikte çalışan ve simülatörde bolca vakit geçiren Antonio Fuoco ile takımın genç sürücüsü Robert Shwartzman görev alacak. Red Bull'da takımın yedek pilotu Sebastien Buemi ve genç sürücü Juri Vips sürüş yaparken, Renault'dan iki yıllık aranın ardından gelecek yıl F1'e dönecek Fernando Alonso ve takımın genç sürücüsü Guanyu Zhou sürüş yapacak. AlphaTauri'de takımın yeni pilotu olması beklenen Yuki Tsunoda ile bir başka Japon sürücü Marino Sato sürüş yaparken, Alfa Romeo'da yedek pilot Robert Kubica ile Ferrari'nin genç yeteneği Callum Ilott direksiyona geçecek. Haas'ın tek aracını takımın gelecek yılki sürücüsü Mick Schumacher kullanırken, Williams'ta test pilotu Roy Nissany ile yedek pilot Jack Aitken sürüş yapacak. Yarın başlayacak test sadece bir gün sürecek ve hiçbir yerden canlı yayınlanmayacak.

Test TSI 08:00'de başlayacak.