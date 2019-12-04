Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Abu Dhabi Aralık testi / Test raporu

Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı

paylaşım
yorumlar
Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Ara 2019 15:25

George Russell, Abu Dhabi’deki sezon sonu testlerinin ikinci gününü Mercedes ile ilk sırada tamamlarken, Charles Leclerc kaza yaptı.

Williams sürücüsü Russell, Yas Marina pistindeki testlerin ikinci günün de Mercedes direksiyonuna geçti ve 1:37.204’lük turuyla günü lider tamamladı.

Çaylak sürücü, Valtteri Bottas’ın dünkü derecesinden sadece 0.1 saniye yavaş kaldı. Ayrıca Russell, dün Williams ile kaydettiği dereceden 3.1 saniye daha hızlıydı. İngiliz sürücü gün boyunca 145 tur attı.

İkinci arka düzlüğün sonundaki 14. virajda kaza yapan ve aracına hasar verip kırmızı bayraklara sebep olan Ferrari sürücüsü Leclerc, 103 tur attığı günde 0.197 saniye geride ikinci oldu.

Racing Point’ten Lance Stroll 0.795 saniye geride üçüncü sırada günü tamamlarken, 146 tur ile günün en çalışkan ismi olan Toro Rosso sürücüsü Pierre Gasly 0.962 saniye geride dördüncü oldu.

McLaren’dan Carlos Sainz 112 tur atıp 1.5 saniye geride beşinci olurken, Renault’nun yeni sürücüsü Esteban Ocon 1.7 saniye geride altıncı, Red Bull’dan Alexander Albon 1.9 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Haas’ın test sürücüsü Pietro Fittipaldi 2.4 saniye geride sekizinci olurken, Alfa Romeo’dan Antonio Giovinazzi 2.6 saniye geride dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.

Williams’ın yeni sürücüsü Nicholas Latifi 2.9 saniye geride onuncu olurken, sabah bölümünde Williams direksiyonunda yer alan Roy Nissany 6.6 saniye geride 11. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Poz. Sürücü Takım Zaman Fark Tur
1 George Russell Mercedes 1'37.204   145
2 Charles Leclerc Ferrari 1'37.401 +0.197s 103
3 Lance Stroll Racing Point 1'37.999 +0.795s 132
4 Pierre Gasly Toro Rosso 1'38.166 +0.962s 146
5 Carlos Sainz McLaren 1'38.729 +1.525s 112
6 Esteban Ocon Renault 1'38.950 +1.746s 128
7 Alexander Albon Red Bull 1'39.181 +1.977s 139
8 Pietro Fittipaldi Haas 1'39.682 +2.478s 135
9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'39.811 +2.607s 115
10 Nicholas Latifi Williams 1'40.188 +2.984s 107
11 Roy Nissany Williams FW4 1'43.892 +6.688s 38
Sonraki haber
Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor

Önceki haber

Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi Aralık testi
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Çar 4 Ara
Cum 29 Kas
FP2
Çar 4 Ara
Cum 29 Kas
FP3
Çar 4 Ara
Cmt 30 Kas
Q1
Çar 4 Ara
Cmt 30 Kas
Yarış
Çar 4 Ara
Paz 1 Ara
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı

33dk
2
Formula 1

Leclerc, Abu Dhabi testinde kaza yaptı!

1s
3
Formula 1

Binotto: "Ferrari, 2019 şampiyonluğunu 2018'de kaybetti"

4
Formula 1

Brundle: “Alonso, McLaren yerine Renault ile F1’e dönebilir”

3s
5
Formula 1

Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor

43dk

Son Videolar

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

Son Haberler

Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı
F1

Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı

Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor
F1

Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor

Leclerc, Abu Dhabi testinde kaza yaptı!
F1

Leclerc, Abu Dhabi testinde kaza yaptı!

“Schumacher performansını geliştirmek zorunda”
F1

“Schumacher performansını geliştirmek zorunda”

Brundle: “Alonso, McLaren yerine Renault ile F1’e dönebilir”
F1

Brundle: “Alonso, McLaren yerine Renault ile F1’e dönebilir”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.