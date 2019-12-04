Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı

Williams sürücüsü Russell, Yas Marina pistindeki testlerin ikinci günün de Mercedes direksiyonuna geçti ve 1:37.204’lük turuyla günü lider tamamladı.

Çaylak sürücü, Valtteri Bottas’ın dünkü derecesinden sadece 0.1 saniye yavaş kaldı. Ayrıca Russell, dün Williams ile kaydettiği dereceden 3.1 saniye daha hızlıydı. İngiliz sürücü gün boyunca 145 tur attı.

İkinci arka düzlüğün sonundaki 14. virajda kaza yapan ve aracına hasar verip kırmızı bayraklara sebep olan Ferrari sürücüsü Leclerc, 103 tur attığı günde 0.197 saniye geride ikinci oldu.

Racing Point’ten Lance Stroll 0.795 saniye geride üçüncü sırada günü tamamlarken, 146 tur ile günün en çalışkan ismi olan Toro Rosso sürücüsü Pierre Gasly 0.962 saniye geride dördüncü oldu.

McLaren’dan Carlos Sainz 112 tur atıp 1.5 saniye geride beşinci olurken, Renault’nun yeni sürücüsü Esteban Ocon 1.7 saniye geride altıncı, Red Bull’dan Alexander Albon 1.9 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Haas’ın test sürücüsü Pietro Fittipaldi 2.4 saniye geride sekizinci olurken, Alfa Romeo’dan Antonio Giovinazzi 2.6 saniye geride dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.

Williams’ın yeni sürücüsü Nicholas Latifi 2.9 saniye geride onuncu olurken, sabah bölümünde Williams direksiyonunda yer alan Roy Nissany 6.6 saniye geride 11. sırada yer aldı.

Seans sonucu: