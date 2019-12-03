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Formula 1 / Abu Dhabi Aralık testi / Test raporu

Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu

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Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Ara 2019 14:47

Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, Abu Dhabi’deki sezon sonu testlerinin ilk gününü lider tamamladı.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S. 19
Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S. 19
Esteban Ocon, Renault F1 Team
Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S. 19
Sean Gelael, Toro Rosso STR14
George Russell, Williams Racing FW42
Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14
Roy Nissany, Williams FW42
Lando Norris, McLaren MCL34

Tüm takımlara, her bir test günü için 10’ar set lastik verildi. Bunların arasında hem 2019 hem de 2020 lastikleri yer alıyor.

Takımlar, 2019’daki beş farklı hamur ve 2020 için planlanan altı farklı hamur arasından seçim yapabiliyor.

Gün içerisinde 138 tur atarak en çok tur atan isimlerden olan Bottas, 1:37.124’lük turu ile günü ilk sırada tamamladı.

Ferrari’den Sebastian Vettel 0.867 saniye geride ikinci olurken, günü 136 turla kapattı. Alman sürücü sabah seansında egzoz sorunu yüzünden bir saat kaybetmişti.

Toro Rosso sürücüsü Daniil Kvyat 1.059 saniye geride üçüncü en hızlı zamanı kaydederken, Racing Point’ten Sergio Perez 1.310 saniye geride dördüncü oldu.

Günü 146 turla kapatan Haas sürücüsü Romain Grosjean 2.402 saniye geride beşinci, McLaren’dan Lando Norris 2.617 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

153 tur ile günün en çok tur atan ismi olan Max Verstappen 2.802 saniye geride yedinci sırada kendisine yer bulurken, Renault’nun yeni sürücüsü Esteban Ocon 77 tur tamamladı ve 2.838 saniye geride sekizinci oldu.

İlk 10’u ise Williams’tan George Russell ve Alfa Romeo’dan Kimi Raikkonen tamamladı. Raikkonen, aracında çıkan teknik bir sorun yüzünden günü erken tamamladı.

Günün ilk yarısında Toro Rosso’da yer alan Formula 2 sürücüsü Sean Gelael 4.516 saniye geride 11. olurken, eski F2 sürücüsü Roy Nissany öğleden sonra Williams aracının direksiyonuna geçti ve 7.636 saniye geride 12. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Poz. Sürücü Takım Zaman Fark Tur
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.124   138
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.991 0.867 136
3 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:38.183 1.059 72
4 Sergio Perez Racing Point 1:38.434 1.310 120
5 Romain Grosjean Haas 1:39.526 2.402 146
6 Lando Norris McLaren 1:39.741 2.617 125
7 Max Verstappen Red Bull 1:39.926 2.802 153
8 Esteban Ocon Renault 1:39.962 2.838 77
9 George Russell Williams 1:40.368 3.244 87
10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:40.903 3.779 93
11 Sean Gelael Toro Rosso 1:41.640 4.516 67
12 Roy Nissany Williams 1:44.760 7.636 41

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi Aralık testi
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al , Esteban Ocon , Sebastian Vettel Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
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