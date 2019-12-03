Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu

Tüm takımlara, her bir test günü için 10’ar set lastik verildi. Bunların arasında hem 2019 hem de 2020 lastikleri yer alıyor.

Takımlar, 2019’daki beş farklı hamur ve 2020 için planlanan altı farklı hamur arasından seçim yapabiliyor.

Gün içerisinde 138 tur atarak en çok tur atan isimlerden olan Bottas, 1:37.124’lük turu ile günü ilk sırada tamamladı.

Ferrari’den Sebastian Vettel 0.867 saniye geride ikinci olurken, günü 136 turla kapattı. Alman sürücü sabah seansında egzoz sorunu yüzünden bir saat kaybetmişti.

Toro Rosso sürücüsü Daniil Kvyat 1.059 saniye geride üçüncü en hızlı zamanı kaydederken, Racing Point’ten Sergio Perez 1.310 saniye geride dördüncü oldu.

Günü 146 turla kapatan Haas sürücüsü Romain Grosjean 2.402 saniye geride beşinci, McLaren’dan Lando Norris 2.617 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

153 tur ile günün en çok tur atan ismi olan Max Verstappen 2.802 saniye geride yedinci sırada kendisine yer bulurken, Renault’nun yeni sürücüsü Esteban Ocon 77 tur tamamladı ve 2.838 saniye geride sekizinci oldu.

İlk 10’u ise Williams’tan George Russell ve Alfa Romeo’dan Kimi Raikkonen tamamladı. Raikkonen, aracında çıkan teknik bir sorun yüzünden günü erken tamamladı.

Günün ilk yarısında Toro Rosso’da yer alan Formula 2 sürücüsü Sean Gelael 4.516 saniye geride 11. olurken, eski F2 sürücüsü Roy Nissany öğleden sonra Williams aracının direksiyonuna geçti ve 7.636 saniye geride 12. sırada yer aldı.

Seans sonucu: